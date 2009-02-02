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Yaşam

Rektörden türban yorumu

İÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Söylet, "Türbanlı öğrencilerin eğitim ve öğretim konusunda Anayasa ve yasalara uymak zorundayız” dedi.

02 Şubat 2009 02:00

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, "(Türban sorunu) türbanlı öğrencilerin eğitim ve öğretim konusunda Anayasa ve yasalara uymak zorundayız. Bu kişisel fikirlerimizle örtüşmeyebilir. Ama önemli kurumların başındaki kişiler ideolojik fikirleriyle değil, Anayasa ve kanunlarla hareket ederler" dedi.

Prof. Dr. Söylet, "Anayasa ve kanunlarla sınırlı olmayan her türlü özgürlüğe, bir başkasının özgürlüğüne engel olmaması kaydıyla destek olacağız" diye konuştu.

Yeni rektör, "Sosyal tesislerimize türbanlı öğrencilerin girmemesi konusunda Anayasa ve kanunlarda herhangi bir engel yoktur" ifadesini de kullandı.

İÜ Rektörü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos Forumu'nu terk etmesini de değerlendirdi:

"(Davos'taki gerginlikte insani olarak Başbakan'ın tavrından dolayı mutlu oldum. Diplomatik ve siyasi sonuçları da benim işim değil. Ben onları değerlendiremem"

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