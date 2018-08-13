Rektörden 'kira yüksekliği, öğrencileri suça itiyor' uyarısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrencilerin ekonomik açıdan zorluk yaşadığını söyledi. Çiçek, \"Parasız kalan çocuk, başka yollara başvuruyor. Bu konuda yerel yönetimlerin de desteğine ihtiyacımız var. Parasızlık, uyuşturucu gibi suçları tetikleyen unsur olarak karşımıza çıkıyor\" dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, uyuşturucu ile mücadele, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark), üniversite kapıları, güvenlik, üniversite- halk- yerel yönetim ilişkisi ile ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. İngilizce eğitimini artıracaklarını belirten Prof. Dr. Çiçek, \"Çünkü öğrencilerimiz, özellikle bilimsel araştırmalar konusunda İngilizce bilmedikleri için dünyayı takip edemiyorlar. Tabi ilk olarak öğretim üyelerimizin dil seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Bu yüksekokulları da kapsayacak. Yüksekokulları ben eşit görüyorum. TÜBİTAK\'ta ilk 50\'ye gireceğimizi söylemiştim. Yabancı dil eğitimini bu bağlamda önemsiyorum. Muğla\'da teknolojiyi takip edebilen, yeni teknolojiler ile karşılaştığında heyecanlanan bir öğrenci topluluğu oluşturmak istiyorum. Bu süreçte öğretim üyelerimize çok iş düşüyor. Proje odaklı çalışmalarını istediğim öğretim üyelerimizin de yükselme kriterleri projeleri olacak\" diye konuştu.

\'PROJE OFİSİ KURDUK\'

Teknopark\'ın önemine değinen Prof. Dr. Çiçek, şunları söyledi:

\"Üniversitemizde proje ofisi kurduk. Bu ofis gelen projeleri inceliyor. Projenin kabul görüp görmeyeceği üzerinde çalışıyor. Bu şekilde öğretim üyelerimizin getirecekleri projelerin onaylanma şansı artacak. Çünkü projeler olgunlaştırılarak sunulacak. Üniversitenin tüm altyapısını çalışanlarımın kullanımına açtım. Ön desteğimi sonuna kadar veriyorum. Gerisi onlara kalmış. Muğla\'da Teknopark sürecinde yavaş hareketten kayıplar yaşandığını gördüm. Yönetim olarak bu yavaşlığı kırmak istiyoruz. Biraz iddialı olacak ama hız bizim diğer adımız. Gece- gündüz çalışıyoruz. Bu bağlamda Teknopark\'ın yol haritasını çizdik. Bina yapımına başlama kararı aldık. Teknopark\'ın başına sanayi sektöründen bir yönetici atayacağız. Teknopark için güzel bir ekip kurmak istiyoruz. Bunun dışında kent merkezinde üniversitemizin bir iletişim bürosunu kuracağız. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını Mimarlık Fakültesi yapma çalışmalarımız ise sürüyor.\"

\'PARASIZ KALAN ÇOCUK BAŞKA YOLLARA BAŞVURUYOR\'

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Çiçek, geçen günlerde üniversitede, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli 2 çalışanın \'uyuşturucu madde ticareti\'nden tutuklandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

\"Bu çok vahim bir durum. Zaten bu konu benim önceliğim. Güvenlikçilerin alımı ile ilgili araştırma yaptıracağım. Kapılardan herkes elini kolunu sallayarak geçiyor. Buralara otomasyon sistemini getireceğiz. Emniyet güçleriyle yakında bir toplantı yapılarak, uyuşturucu ile mücadele ve güvenlik arttırılacak. Muğla\'da kira fiyatlarından kaynaklı öğrencilerimiz maddi anlamda çok zorlanıyor. Parasız kalan çocuk başka yollara başvuruyor. Bu konuda yerel yönetimlerin de desteğine ihtiyacımız var. Parasızlık, uyuşturucu gibi suçları tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Gençlerimizin kötü yollara başvurmaması için Muğla\'nın daha temiz, örnek bir kent olması için üniversite, halk ve yerel yönetimin birbirine entegre olması gerekiyor.\"

ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE KİRA FİYATLARI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nin bulunduğu Kötekli Mahallesi\'nde, 1+1 daireler ortama 1000 lira, 2+1 ve 3+1 daireler ise 1500 ile 2000 bin lira arasında değişen fiyatlarla kiraya veriliyor.

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