Rektörden elçiye: Görüşme bitmiştir

İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) dün koruma krizi yaşandı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak kendisini ziyarete gelen İsrail Büyükelçisi Gaby Levi ve İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Mordehai Amihai'nin korumalarının makam odasında bulunmasını istemedi.



İki İsrailli korumanın görüşme boyunca odada kalmak istemesi üzerine Parlak görüşmeyi iptal etti. Mesut Parlak'ın, çıkan anlaşmazlık üzerine büyükelçi ve başkonsolosa, "Burası bir üniversite, burada bu şekilde bir görüşme yapamayız. Böyle bir protokol uygulaması yok. Üniversitede güvenliğinizden ben sorumluyum. Korumalar benim makam odamda duramaz." dediği öğrenildi. Mesut Parlak, konuklarını üniversite kapısına kadar uğurladı. İsrailli diplomatlar geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesi Rektörü Mesut Parlak'tan görüşme için randevu istemişti. Önceki gün yapılan ziyaret için üniversitede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Olayı doğrulayan İsrail kaynakları da, hafta içerisinde, Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Filistinli öğrenciler tarafından protesto edildiklerini, bu sebeple benzeri bir duruma düşmemek için korumaların büyükelçiyi yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.



