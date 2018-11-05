Rektörden, cinsiyetçi küfürden şikâyetçi olan öğrenciye: Ağızlarına biber mi sürelim?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öğrencisinin, "Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar" sözlerine, "Ne yapalım ağızlarına biber mi sürelim" diye cevap verdi.

Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini iddia eden Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’a anlatarak, “Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar” diye yazdı.

Rektör Ünal ise bu mesaja “Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim” diye cevap verdi. Rektör ve üniversite öğrencisi arasında yaşanan bu diyalog yüzlerce kişi tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Daha sonra Nuran Çal, ile bir araya gelen Rektör Ünal, "Erkek öğrencilerimizden özellikle kız öğrencilerimizin bulunduğu ortamlarda daha dikkatli ve centilmen davranmalarını bekliyoruz"mesajını paylaştı.