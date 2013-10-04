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Yaşam

Rektörden akademisyene: Polisi eleştiriyorsan dağa git

Tunceli Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, polisi eleştiren öğretim üyelerine, 'Madem polisimize karşı bunları söylüyorsun dağa git' dedi

04 Ekim 2013 15:28

Tunceli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, öğrencilere sert müdahaleye tepki gösteren öğretim üyesine "Sen polisimize karşı bunları nasıl dersin. Madem polisimize karşı bunları söylüyorsun dağa git" dedi.

Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Yrd. Doç. Dr. Alper Güven, daha önce Tunceli Üniversitesi’nde yaşanan öğrenci olaylarında, “Erkek polislerin kız öğrencilere şiddet uyguladığını, polislerin kız öğrencilerin üstlerini elleriyle aradığını” belirterek eleştirmişti.

Radikal’de yer alan habere göre, rektör Boztuğ, Güven’e olan tepkisini aylar sonra, 17 Eylül tarihinde Güven ile birlikte üniversite öğretim üyelerinin de bulunduğu bir toplantıda gösterdi. Polisin müdahalesini savunan Rektör Boztuğ, Yrd. Doç. Dr. Güven’e, “Sen polisimize karşı bunları nasıl dersin. Madem polisimize karşı bunları söylüyorsun dağa git” diye seslendi.

 

Sen bunları nasıl söylersin?

 

Tunceli Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, üniversitedeki öğrenci olayları karşısında polisin sert müdahalesini eleştiren öğretim elemanlarına, “Sen polisimize karşı bunları nasıl dersin. Madem polisimize karşı bunları söylüyorsun dağa git” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, rektörün tavrını “Ya sev ya terk et” anlayışına benzeten Eğitim-Sen, aynı zamanda sendika temsilcisi olan Güven’e yapılanların “mobbing” olduğunu belirtti. Sendikanın Tunceli Şubesi Başkanı Hasan Ölgün Boztuğ’a dava açacaklarını bildirdi.

 

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