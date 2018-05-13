Rektör "Yasak" demişti; ODTÜ'de yüzlerce öğrenci Onur Yürüyüşü'ne katıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yüzlerce öğrenci, yasaklanmak istenen 8’inci Onur Yürüyüşü’ne katıldı.

Kaos GL’nin haberine göre ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın ‘Bütün Yasakları Yasakla’ sloganıyla düzenlediği eylem öncesi yerleşkedeki binalara gökkuşağı bayrakları asıldı.

Eyleme katılan öğrenciler ‘Nerdesin aşkım’, ‘Nefrete inat yaşayasın hayat’, ‘Eşcinseller susmayacak’, ‘Transfobiye hayır’, ‘Faşizme karşı bacak omuza’ ve ‘Homofobik rektör istemiyoruz’sloganlarını attı.

Eylemde rtim grubu eşliğinde Emel Müftüoğlu’nun ‘Hovarda’ şarkısı söylendi. Ayrıca ‘Onur Zinciri’ de oluşturuldu.

Yerleşkedeki yürüyüşüm önü bir ara polis ve TOMA tarafından kesildi ancak yürüyüş sürdü.

ODTÜ Onur Haftası’nda neler oldu?

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması kampüste Onur Haftası ve Yürüyüşü düzenlemeye hazırlanırken üniversite yönetimi bütün öğrencilere “etkinliklere izin verilmeyecektir” diyen bir mail attı.

ODTÜ Rektörlüğü, üniversite olarak kültür, sanat ve bilim alanlarında faaliyet yürüten öğrenci topluluklarını desteklediklerini iddia etti. Rektörlük açıklamasına şöyle devam etti:

“Sosyal medyada kendilerini ‘ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’ olarak tanıtan grup, ilgili Yönerge kapsamında kurulmuş bir topluluk değildir. Dolayısıyla söz konusu grup tarafından 7-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan etkinlikler tamamen bu çerçevenin dışındadır.”

Rektörlük, Ankara Valiliği’nin 18 Kasım 2017’de ilan ettiği süresiz “LGBTİ+ etkinlik yasağına” da değinerek, “İdari makamlar tarafından 18 Kasım 2017’de duyurulan LGBT etkinliklerine yönelik süresiz yasak kapsamında söz konusu etkinliklere izin verilmeyecektir” dedi.

22. Yıl Onur Haftası etkinlikleri 7 Mayıs’ta “Gökkuşağını boyama” etkinliği ile başladı. Adnan Yücel’in “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” dizelerinin yer aldığı gökkuşağı afişinin boyamak için çimlerde buluşan öğrenciler kolluk kuvvetleri ile karşılaştı.

Üniversite yönetiminin engelleme çabalarına rağmen etkinlikler gerçekleşti.