Rektör Vekili Alkan: Yalova'da yaşayıp da üniversitesini bilmeyenler var; bu çok acı bir şey

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güler Alkan, \"Benim gördüğüm ve bana söylenen Yalova Üniversitesi, kentle bütünleşmemiş. Kentte yaşayanlar bile üniversitenin olduğunu bilmiyor. Yalova\'da yaşayıp da Yalova Üniversitesi\'ni bilmeyen kişiler var. Bu çok acı bir şey\" dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Güler Alkan, Yalova Üniversitesi Rektörlük binasında basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Alkan, üniversitenin istenilen noktada olmadığını belirtti. Yalova Üniversitesi’nin diğer üniversitelerle kıyaslandığında geri kaldığını söyleyen Prof. Dr. Alkan, \"Düzce Üniversitesi 210 milyon bir ödenek almış, döner sermayesi 90 milyon TL. Niye peki? Hastanesi var, diye. Bizde böyle bir şey yok. 28 milyon TL ile ne yapabilirim? Bir şeyler yaptığımız görülürse bize de ödenek verecekler. Seneye diyeceğiz ki koşmamız için ayakkabı lazım. Onların 25 bin, Yalova\'nın 15 bin öğrencisi var\" diye konuştu.

\'YALOVA NEDEN KONGRE MERKEZİ OLMASIN?\'

Bir çalıştay düzenleyeceklerini bildiren Prof. Dr. Alkan, \"Ne yapabileceğimizi burada masaya yatıracağız. Yerel Kalkınma Enstitüsü\'ne buranın ihtiyacı olduğunu gördüm. Çünkü buranın yerel değerlerini biz çıkarmalıyız. Kivi yerel bir değerdir. Festivali yapılıyor. Yani ekonomik değeri olan her şeyi ortaya çıkarmamız lazım. Mesela Yalova neden kongre merkezi olmasın? Yeterince otellerimiz yok\" dedi.

\'EN BÜYÜK EKSİK HALKLA BÜTÜNLEŞMEME\'

Üniversitenin en büyük eksiğinin halkla bütünleşmemesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkan, şöyle devam etti:

\"Benim gördüğüm ve bana söylenen Yalova Üniversitesi, kentle bütünleşmemiş. Kentte yaşayanlar bile üniversitenin olduğunu bilmiyor. Yalova\'da yaşayıp da Yalova Üniversitesi\'ni bilmeyen kişiler var. Bu çok acı bir şey. Bu konuda çok hızlı da yol alabiliriz. Burası bir şehir üniversitesi. Yalova\'nın kendi adını verdiği bir üniversite. İlde de bir tek üniversite var. Belki ikinci bir üniversite olsaydı bu kadar beklenti olmayacaktı veya önemsemeyecekti. Yalova halkı sevindi, \'Bir üniversitemiz oldu\' diye ama istediklerini alamadılar. Üniversiteye gelip dolaşmayan, burayı bilmeyenler var. Bir açılış törenleri olsa, bahar şenlikleri olsa insanlar buraya gelse bütünleşme olabilir. Mesela çocuk üniversitesi açmayı düşünüyorum. Çocuk kütüphanesi düşünüyorum. Ortaokulda, lisede burayı görürse, gelip burada kitabını okursa, buralarda gezerse ne istediğini görecek. Bizim hammaddemiz çocuk. Halkla birleşmemiz için çocuklarımızı buraya getirmemiz lazım. Siz bilimi topluma yayamıyorsanız sadece laboratuvarda kalan bir bilgidir. Konferanslarda, seminerlerde anlatırsınız. Karşınızda bilimadamları olur. Körler sağırlar birbirini ağırlar, sonra güle güle. Topluma faydası olmayan bilim, bilim değildir. Ben bulunduğum sosyal çevreye dokunamıyorsam ne olacak? 2008\'de kurulmuş bir üniversite ama hâlâ yeri bilinmiyor.\"

TUZLA GİBİ BİR DENİZCİLİK KAMPÜSÜ

Altınova\'da meslek yüksekokulu açmayı düşündüklerini de ifade eden Prof. Dr. Alkan, \"Altınova gibi bir yer var. Gemi ihracatının yüzde 36\'sı buradan yapılıyor. Ben Altınova\'da meslek yüksekokulu açmayı düşünüyorum. Çünkü orada bir gemi sanayisi var. Mesela kaynak. Kaynakçılar günde ne kadar alıyor biliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. 250 liradan başlıyor, 400-500 lira. İstanbul Üniversitesi\'nde Su Altı Bölüm Başkanlığı da yaptım. Su altı kaynağı önemli gemilerde. Su altı bölümü programı açmayı düşünüyorum. Ben denizciyim. Gemi İnşa ve Denizcilik Fakültesi. Altınova\'da 50 dönüm askeriyenin arazisi var. Eğer alabilirsek oraya Tuzla gibi bir denizcilik kampüsü, fakültesi, yüksekokul kurmayı düşünüyorum\" diye konuştu.

Termal\'de sağlık bilimleri yüksekokulu, Armutlu\'da da turizm meslek yüksekokulu açmayı düşündüklerini söyleyen Prof. Dr. Alkan, Yalova\'da yurt sorunu olduğunu da belirtti. Prof. Dr. Alkan, Yalova Üniversitesi logosunun değiştirilmesi talepleriyle ilgili olarak da şöyle dedi:

\"Logonun değişmesiyle ilgili biz de çalışma yapacağız ama şimdi değil. Yürüyen Köşk isteniyor. Bu her kesimden geliyor. Niye değiştirildi, ne amaçla değiştirildi? Bunları incelemek lazım. YÖK ile görüşeceğiz. Bunu hâlâ konuşuyorsak oturmamış demektir üniversite. Halk üniversiteyi benimsememiş ki logosunu benimsesin.\"



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