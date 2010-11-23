-REKTÖR VE DEKAN'A AB NİŞANI EDİRNE (A.A) - 23.11.2010 - Avrupa Birliği Entegrasyon ve Vatandaşlık Balkanlar Forumu'nca Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Enver Duran ile TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi İbar'a AB Nişanı, Balkanlar Barış Elçiliği payesi ve AB Diplomatik Pasaportu verildi. Balkan Kongre Merkezi'ndeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. TÜ'nün Balkan Üniversiteleri'yle ilişkilerini anlatan film gösteriminin ardından TÜ Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, Türk müziğinden örnekler sundu. TÜ Rektörü Prof. Dr. Duran, burada yaptığı konuşmada, kendileri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, balkan coğrafyasında çok çeşitli din ve dile sahip insanların yaşadığını anlattı. Duran, ''Balkanlarda çeşitli dil ve dine mensup 70 milyon insan yaşıyor. Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar çeşitli milletlerin bulunduğu bir coğrafya yok. Avrupa Birliği Entegrasyon ve Vatandaşlık Balkanlar Forumu, son 20 yılda insanların kültürel değerlerini, arkadaşlıklarını, dostluklarını aradığı bir coğrafyayı yaymaktadırlar'' dedi. Makedonya Uluslararası Struga Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lisye Başkurtiyi de Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir lider olduğu ifade ederek, Atatürk'ün (Yurtta barış, dünyada barış) politikasının tüm dünya ülkelerince takip edilmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği Entegrasyon ve Vatandaşlık Balkanlar Forumu Başkanı Guri Peja ise merkezi Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan forumun Balkanlarda yaşayan azınlıkların haklarını korumak ve savunmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Trakya Üniversitesi'nin Balkan açılımının TÜ'ye ayrı bir değer kattığını ifade eden Peja, Rektör Prof. Dr. Duran ve Dekan Prof. Dr. İbar'a verilen payelerin Balkanlardaki yaptıkları çalışmalar nedeniyle verildiğini kaydetti. Konuşmaların ardından, Peja tarafından Duran ve İbar'a Balkanlar Barış Elçiliği payesini gösteren belge, AB nişanı ve AB diplomatik pasaportu verildi. Törende ayrıca, Makedonya Uluslararası Struga Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi arasındaki ''kardeş üniversite protokolü'' üniversitenin rektörlerince imzalandı. Törene katılanlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.