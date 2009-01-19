Rektör Söylet göreve Besmele ile başladı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Yunus Söylet, görevi Prof. Dr. Mesut Parlak'tan devraldı. Görev değişimini protesto eden öğrenciler üzerinde ''Hamdolsun bilimi de gömüyoruz'' yazısı bulunan siyah bir tabut taşıdı.



İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Yerleşkesi'ndeki rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski Rektör Prof. Dr. Parlak, bugün yaşamındaki en büyük onuru yaşadığını söyledi.



''Öğrenci olarak girdiğim bu kurumdan bugün kutsal emaneti çok değerli kardeşim Yunus Hoca'ya, sayın rektöre teslim ediyorum ve ayrılıyorum. Çok mutluyum'' diyen Parlak, Allah'ın herkese buradan sağlıkla gitmeyi nasip etmesini dilediğini ifade etti. Parlak, ''Burası büyük bir kurum. Türkiye'nin geleneklerini yerleştirdiği, laik, demokratik Cumhuriyeti, bu ilkeleri sonuna kadar savunan bir kurum'' dedi.



Bu kurumun yetiştirdiği insanlara da işaret eden Parlak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu anımsattı. Uzun yıllardır ilk kez üniversitede böyle bir devir teslim töreni yaşandığına da dikkati çeken arlak, ''Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü artık bunlar olmalı. Türkiye Cumhuriyeti belli bir düzeye geldi. Bunlara alışmamız lazım'' diye konuştu.



Söylet'in öğrencisi olduğunu da anımsatan Parlak, kendisine ne zaman isterse destek vereceğini ifade etti.''Çünkü bu ülke bizim, bu kurumlar bizim, bu İstanbul Üniversitesi bizim'' diyen Parlak, Söylet ve yardımcılarına kolaylıklar dilediğini söyledi.



Parlak’a üniversite adına teşekkür etti



Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet de ''Hocam, değerli ağabeyim, 34 yıldır tanıdığım, sevgiyle bağlı olduğum insan'' diye hitap ettiği Parlak'a bu medeni ve samimi devir teslim töreni için teşekkür ve minnetlerini sundu.



Bir görüşe göre 28 yıldır ilk kez burada bir devir teslim töreni yaşandığını ifade eden Söylet, Parlak'a hizmetlerinden dolayı üniversite adına da teşekkür etti. Söylet, ''Sizi buradan sağlıkla, onurla gönderdiğimiz için yolculadığımız için hem emeklilik hayatına hem de rektörlüğün sonuna böyle sağlıkla geldiğiniz için ben de çok mutluyum. Allah'a çok şükrediyorum, böyle olduğu için'' diye konuştu.



Bugünün kendisi, ailesi ve kurum için önemli olduğunu, çok ağır bir yükü omuzladığına işaret eden Söylet, şunları söyledi: ''İstanbul Üniversitesi'nin ülkemiz için öneminin bilincindeyim. Tarihinin bilincindeyim, geçmişinin bilincindeyim ve bu bilince uygun olarak davranacağımdan da ne hocamın ne de hiçbirinizin şüphesi olmasın. Bayrağı devraldıktan sonra bize düşen bu bayrağı daha ileri götürmektir. İstanbul Üniversitesi'ni daha önceki yöneticilerinin ötesine taşıyarak, bulunması gereken, hak ettiği yerde tutmak ve daha ileri götürmektir.''



Söylet, üniversitenin çok kıymetli insan kaynağıyla bunu yapacaklarını dile getirdi. Bu arada, Prof. Dr. Mesut Parlak, yeni Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet'e rektörlük mührünü ve kasanın anahtarını teslim etti. Prof. Dr. Söylet de Parlak'a, bir plaket, çini tabak ve çiçek sundu.



Törende, Prof. Dr. Söylet, Prof. Dr. Parlak ve yeni rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Prof. Dr. Nurkan Yağız ve Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan ile bazı öğretim üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Prof. Dr. Yunus Söylet, eski Rektör Prof. Dr. Parlak'ı binanın kapısına kadar uğurladı.



Öğrencilerden siyah tabutlu protesto



Öte yandan, üniversitenin yeni rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet'in Prof. Dr. Mesut Parlak'ı uğurladığı sırada bazı öğrenciler hem eski hem de yeni rektörü protesto amaçlı sloganlar attı.



Yüzlerine Prof. Dr. Parlak ve Prof. Dr. Söylet'in maskelerini takan ve üzerinde ''Hamdolsun bilimi de gömüyoruz'' yazısı bulunan bir siyah tabut taşıyan 2 öğrenci, tabutu rektörlük binası önüne koyarak, kısa bir tiyatro gösterisi sundu.



Bu sırada bir başka öğrenci de üniversitede öğrencilerin sesinin kısılmak istendiğini savundu. Rektörlük binasına girmek isteyen, ancak buna izin verilmeyen öğrenciler, daha sonra dağıldı.

