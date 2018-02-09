Rektör, sigarayı bırakan öğrencisine laptop hediye edecek

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- GEBZE Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü\'nde sigarayı bırakacağını taahhüt eden öğrenciler arasında yapılacak kura çekilişi ile bir öğrenciye laptop hediye edecek.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü\'nde sosyal medya aracılığı ile mesaj yayınlayarak, sigarayı bırakacağını taahhüt eden öğrenciler arasından bir kişiye çekilişle dizüstü bilgisayar hediye edeceğini duyurdu. Rektör Görgün, \'Dumandan uzaklaş, teknolojiye yakınlaş\' sloganı ile yayınladığı mesajda, \"Bugün sigarayı bırakacağını dilekçe ile taahhüt edecek GTÜ öğrencilerinden bir kişiyi çekilişle laptop bilgisayar ile ödüllendireceğiz. İmzalı taahhüt dilekçesinin resmini çekerek gönderecek olan ilk 10 öğrencimiz arasından çekiliş yapılacaktır. Bilgisayar sizi bekliyor. Siz daha ne bekliyorsunuz?\" ifadelerini kullandı.

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