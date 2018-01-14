Rektör Prof. Erdöl'den, Bakan Soylu'nun uyuşturucuyla mücadele açıklamasına destek

İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu ile mücadele konusunda polis ve jandarmaya yönelik, \"Okul etrafında uyuşturucu satanı görürseniz bacağını kırın” şeklindeki açıklamalarına destek verdi.

Her milletin uyuşturucu tacirlerinin bir numaralı hedefi olan gençliğini ve doğal olarak geleceğini korumak zorunda olduğunu ve Latin Amerika ülkelerinden, Afrika’ya, Hindistan’a ve hatta Çin’e kadar dünyanın her yerinde uyuşturucuyla kıyasıya bir mücadele yürütüldüğünü belirten Rektör Cevdet Erdöl, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

\"Bugün, dünyada olduğu gibi Türk gençliğine de veba gibi bulaşan uyuşturucu illeti, adeta salgın gibi günden güne yayılmaktadır. Gelinen noktada uyuşturucu madde kullanımı o kadar tehlikeli bir seviyeye ulaşmıştır ki, uyuşturucuyla mücadele terörle mücadele kadar ehemmiyet kazanmıştır. Bu nedenledir ki Sayın Cumhurbaşkanımız \'Silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur\' diyerek durumun vahametini en açık ifade ile ortaya koymuştur.Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin eş zamanlı ve aynı tempoda sürdürülmek zorunda olduğunu vurgulayarak, \'Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın” ifadelerini kullandı. Sayın Bakan’ın bu açıklamasını, soyadı gibi soylu ve kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bir kısım çevrelerden Soylu ’ya gelen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın da \'Soylu’ nun ifadesi bir kararlılık ifadesidir” diyerek kıymetli bir açıklamaya imza attı.Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek İçişleri Bakanımızın gerekse Cumhurbaşkanlığı Sözcümüzün kıymetli açıklamaları uyuşturucuya karşı birer manifesto niteliğindedir. Ne var ki bazı cevreler, (hangi amaca hizmet ediyorlarsa artık) durumdan rahatsız olduklarını belirten açıklamalar yapmakta gecikmediler. Okullarda, sokaklarda tertemiz çocuklarımızı yok etmeyi hedefleyen zehir tüccarlarına karşı mücadele, onurlu bir duruştur. Esasen uyuşturucu ve uyuşturucu simsarlarıyla mücadele bir ihsan değil, ödevdir. Geleceğimizi yok etmeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerinin karşısında olana karşı olmak, kimin ve neyin yanında olmaktır acaba?

Sayın Soylu’yu soylu çıkışı nedeniyle yürekten kutluyor ve kendisine kutlu mücadelesinde sebat ve başarı diliyorum. Ayrıca bu zehre karşı yürütülen onurlu mücadeleye karşı refleks geliştirenleri de vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bedeli her ne olursa olsun bu korkunç zehrin önü alınmalıdır.Ayrıca uyuşturucu ile mücadele ne sadece hükümetin ne sadece İçişleri Bakanlığımızın ne de sadece ilgili sivil toplum örgütlerimizin görevidir. Bu anlamda verilen amansız mücadele hükümet etme gereği olarak görülmeden, muhalefet etme refleksi ile sığlaştırılmadan her kesim tarafından desteklenmelidir.

Uyuşturucuyla savaşta fertçe, ailece, milletçe ve devletçe topyekûn seferber olmadıkça ne gençliğimizi kurtarabilecek ne de bu korkunç zehrin önünü alabileceğiz. Bu yüzden herkesin gereken özveriyi ve sağduyuyu göstermesi hayati derecede önemlidir. Ancak o zaman gençlik bizim gençliğimiz ve gelecek, bizim geleceğimiz olacaktır.”

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