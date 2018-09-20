Rektör Prof. Dr. Karamustafa, toplu tebrik programı düzenledi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, tebrik ziyaretleri nedeniyle yoğun işlerinin aksadığını belirterek, bu konuda duyuru yaptı ve toplu olarak personel tebriklerini kabul edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül ayı başında 15 Üniversiteye yapılan rektör ataması ile Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi. Atamanın ardından yeni kurulan üniversitenin işlemleri nedeniyle yoğun tempoda çalışan Prof. Dr. Karamustafa, tebrik ziyaretleri nedeniyle işlerin aksamasından yakındı. Bu konuda üniversitenin resmi internet sitesinden duyuru yapan Karamustafa, \"Üniversitemizin işleri oldukça yoğun olup, ciddi mesai ve emek harcamayı gerektirdiğinden mesaimizi tam manasıyla üniversitemizin işlerine ayırmayı arzu etmekteyiz\" ifadelerini kullandı. Karamustafa, tebrik ziyaretleri ile zaman kaybetmemek amacıyla Erciyes ve Kayseri Üniversite personeline yönelik yarın toplu tebrik programı düzenleyeceğini açıkladı.

ÜNİVERSİTEYE AİT RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURU

Rektör Prof. Dr. Karamustafa imzalı üniversitenin internet sitesinden \'Çok Kıymetli Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi Personeli\' başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsıma tevdi edilen Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü görevimden dolayı göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve teveccüh nedeniyle büyük onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Takdir edileceği üzere yeni kurulan Üniversitemizin işleri oldukça yoğun olup, ciddi mesai ve emek harcamayı gerektirdiğinden mesaimizi tam manasıyla Üniversitemizin işlerine ayırmayı arzu etmekteyiz. Bu nedenle, Erciyes ve Kayseri Üniversiteleri personelinin tebrikleri 21 Eylül 2018 Cuma günü Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Konferans Salonu Fuayesinde 15:30-16:30 saatleri arasında kabul edilecektir. Anlayışınız ve göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

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