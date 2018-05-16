Rektör Prof. Dr. Ayrancı, Kudüs katliamını 4 dilde kınadı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İsrail askerlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı, 4 dilde yayınladığı mesajla kınadı.

​Prof. Dr.Hasan Ayrancı, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

\"İsrail Devleti’nin sivil ve masum Filistinlileri terörist bir yaklaşımla hunharca katletmesini lanetliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması ve İsrail\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına ilişkin sorumsuzca uygulamasını büyük endişeyle karşılamış, açık ve net bir kararlılıkla kınamıştık. Bu lanetli kararın tehlikeleri, Filistinli sivillerin katliamı ile ortaya çıkmıştır. Maalesef bu vahim sonuçlar artma eğilimindedir.\"

Kudüs’ün Müslüman toprağı olduğunu belirten Ayrancı, \"Biz, üniversite olarak bilimin, aklın vicdanın merkezi olmak sıfatıyla Kudüs’ün, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesini ve İsrail’in yaptığı toplu katliamı lanetliyoruz. Dünya üzerindeki bütün Müslümanları, mazlum milletleri ve vicdan sahibi herkesi derinden yaralayan bu ayıbın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini yineliyoruz. Kudüs bizim inancımız, tarihimiz ve medeniyetimizin kendisidir. Kudüs’e yapılan saldırı, bizi biz yapan tüm değerlere yapılmaktadır. Bilinmesi ve akıllardan çıkarılmaması gerekir ki; Kudüs Müslüman toprağıdır ve Müslüman toprağı olarak kalacaktır.\"



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