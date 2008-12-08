Rektör Parlak'a fahri doktorluk ünvanı

Münih Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak’a iki üniversitenin ilişkilerine yaptığı katkılar ve kendi branşındaki bilimsel araştırmalarından dolayı fahri doktorluk ünvanı verildi.

Parlak’a fahri doktorluk ünvanı Münih Üniversitesi Tip Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maximilian Reiser tarafından üniversitede düzenlenen törenle verildi.Törene, Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Ali Rıfat Köksal ile Münih Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ural da katıldı.

Parlak, bugün ayrıca Başkonsolos Köksal’ı ziyaret etti. Parlak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi geçmişiyle uluslararası saygınlığı olan eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Üniversitesi’yle aynı şekilde Avrupa’nın "elit üniversitesi" unvanını taşıyan Münih Üniversitesi arasında 25 yıldan bu yana devam eden bilimsel ilişkiler bulunduğuna işaret etti. Atatürk ile Türkiye’ye yönelik başlayan Alman bilim adamı göçünün günümüzde karşılıklı olarak devam ettiğini kaydeden Parlak, İstanbul Üniversitesi’nde, öğrenimini Almanya’da tamamlamış 27 öğretim görevlisinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye’de üniversitelerin Batı standardını yakaladığını ifade eden Parlak, Almanya’daki Türk ailelere de çağrıda bulunarak, çocuklarını yüksek eğitim için Türkiye’ye göndermelerini istedi.

Parlak, Türkiye’de son zamanlarda gençlerin karıştığı şiddet eylemleriyle ilgili bir soru üzerine, "Türkiye içerden ve dışardan gelen provokasyonlarla tırmanış gösteren olaylara sahne olmaktadir. Ancak İstanbul Üniversitesi kampüsüiçinde böyle bir durum yoktur. Türkiye’de değişik oyunlar ortaya konuluyor. Biz, İstanbul Üniversitesi olarak hiç bir ideolojiye bağlı olmadan yasalar ve yargı kararlarına saygılı olarak ulusal bütünlük içinde, tek ulus, tek yürek ve tek bayrak prensibiyle hareket ediyoruz" yanıtını verdi.