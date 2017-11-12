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Rektör öğrencilerine örnek olmak için koştu

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl "Çocuklar İçin Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu'na katılan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof

12 Kasım 2017 17:42

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl \"Çocuklar İçin Koş\" temasıyla düzenlenen Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'na katılan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, \"Spora çok önem veriyoruz, ben de öğrencilerime örnek olmak için koştum\" dedi.

Yarışın Yenikapı\'da sona eren 15K ayağını tamamlayan Prof. Dr. Bulu, \"Spor hayatımızın bir parçası olmalı. Çünkü akademisyenler, öğrenciler olarak sabah akşam çalışıyoruz. Bu da bizi hareketsiz bir hayata itiyor. Bunu mutlaka dengelememiz lazım. Bedenimiz sağlıklı olmazsa işimizi de düzgün yapamayız, o nedenle hareket hayatımızın mutlaka bir parçası olmalı. Biz spora çok önem veriyoruz. \'Rektörleri olarak ben koşmazsam öğrencilerimden de bunu bekleyemem\' diyerek bu yarışa katıldım. 15 kilometreyi güzel bir tempoyla bitirdim\" diye konuştu.

\"SOSYAL SORUMLULUK YÖNÜNÜN ÖN PLANA ÇIKMASI UMUT VERİCİ\"

Maratonda farklı gruplardan koşan insanlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bulu, \"Engelliler için, çocuklar için koşanlar var. Bu koşunun son yıllarda sosyal sorumluluk yönü de ön plana çıkmaya başladı. Bunu çok takdir ediyorum. Bu şekilde toplum da bilinçleniyor. İnsanların farklı farklı problemleri var. Bence burası bu sorunları anlatacakları ve sosyal bilincin artmasını sağlayacak güzel bir ortam\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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