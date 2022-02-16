Rektör Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na alternatif vakıf kurdu

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre , Boğaziçi Üniversitesi’nde 1978 yılından bu yana faaliyette bulunan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BUVAK)’a alternatif yeni bir vakıf kuruldu. Rektör İnci'nin kurduğu yeni vakfın adı Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) oldu.

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27 Ocak 2022’de verdiği kararla kurulan Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni vakfı BUVAKIF’ın mal varlığı 250 bin lira olarak tescillendi.

Vakfın amacı, “Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesine destek olarak, üniversitelerin insanlığa yaptığı katkıları artırmak” olarak açıklandı.

Vakfın vakfedenleri arasında İnci’nin yanı sıra üniversitenin rektör yardımcıları Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez ile genel sekreter vekili Hasan Fehmi Topal, Boğaziçi mezunu olan AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat, Mehmet Altunkılıç, Mehmet Yalçıntaş ile AKP'ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve BURA’nın başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu da bulunuyor.