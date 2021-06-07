Rektör Melih Bulu protestoları süren Boğaziçi'nde 2 öğretim görevlisinin daha derslerine son verildi

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasıyla başlayan Prof. Dr. Melih Bulu protestoları sürerken, iki öğretim görevlisinin daha derslerine son verildiği öğrenildi. Feyzi Erçin'in ardından öğretim üyesi Ecmel Ayral da görevinden uzaklaştırılmıştı. Edinilen bilgiye göre, Cezva Sevgen ve İbrahim Turan’ın da derslerine son verildi.

Boğaziçi mezunları, Prof. Bulu’nun uygulamalarını “Tükenişin işareti” olarak değerlendirdi.

Atanmasının ardından öğrenci ve akademisyenlerin istifası için direniş başlattığı Prof. Bulu, talepleri gözardı ederek üniversitedeki akademik kadroları değiştirmek için kolları sıvadı. 7 Şubat 2021’de Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversiteye İletişim Fakültesi ile Hukuk Fakültesi kurulması kararı alındı. Rektörlükle yetinmeyen Prof. Melih Bulu İletişim Fakültesi’nin dekanlığına atanırken, Hukuk Fakültesi’nin dekanlığına ise MHP MYK yedek üyeliği ve AKP’den milletvekilliği aday adayı olan Prof. Dr. Selami Kuran atandı.

Bulu, 8 Şubat’ta rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi atadı.

Prof. Bulu, Naci İnci’yi daha sonrada Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) müdürü olarak görevlendirdi.

Üniversiteki değişim bununla kalmadı. İslam Araştırmaları Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’e 23 Mart’ta üniversitede üç ayrı görev daha verildi. Sönmez, Öğrenci İşleri Dekanı, Rektör Yardımcısı ve Burs Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirildi.

1 Mayıs günü ise Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne MHP kökenli, Türk Eğitim-Sen yöneticisi Alparslan Çepni atandı. 1 Haziran’da üniversitenin genel sekreterliğine, daha önce Osmanlı Ocakları yöneticiliği yapan Nedim Malkoç’u atayan rektör Bulu, aynı gün Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Günay Anlaş’ı görevden alarak yerine yardımcısı Prof. Fazıl Önder Sönmez’i getirdi.

Rektör Bulu, son olarak 5 Haziranda üniversite dışından bir isim olan Doç. Dr. İzzet Sıdkı Darendeli’yi rektör danışmanı olarak görevlendirdi.

Direnişe destek olan bazı akademisyenlerin derslerine son verildi

Öte yandan Melih Bulu’nun istifası için direnişte olan öğrencilerin başından beri yanında yer alan bazı akademisyenlerin derslerine son verildi. Derlerine son verilen akademisyenlerden biri olan Ecmel Ayral, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi"

"21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi, memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkânı olarak gördüm hep. Emeğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim... Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar, biliyorum, görüşmek dileğiyle”

Boğaziçi Dayanışması: Kabul etmeyen ve vazgeçmeyen tüm bileşenleri kayyumlara karşı direnişi bir adım öteye götürmeye çağırıyoruz!

Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter adresinden yapılan açıklamada ise “Ecmel Ayral Hocamızın Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi kayyum tarafından engellendi. Kabul etmeyen ve vazgeçmeyen tüm bileşenleri kayyumlara karşı direnişi bir adım öteye götürmeye çağırıyoruz!” ifadelerine yer verildi.