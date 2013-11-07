Rektör Laçiner: Beraber kalmak için duvar delen öğrenciler bile gördüm

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner öğrenci evleri konusunun tartışılması için geç kalındığını söyledi. Konuyu gündeme getirdiği için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Laçiner, "yarının ahlak anlayışı, toplum yapısı ve kültürünün oluştuğunu" söylediği öğrenci evlerinde "gidişatın kontrolsüz ve sağlıksız" olduğunu savundu. Laçiner örnek olarak "yanyana evleri kiralayıp, duvarları delip iki evi tek eve çevirip karma halde kalanları da gördüğünü" belirtti.

Sedat Laçiner, Star gazetesindeki yazısının ilgili kısmında şunları dile getiriyor:

"Başbakan Erdoğan’ın sözleriyle başlayan karma öğrenci evleri tartışması aslında 20 yıl önce başlamalıydı. Çünkü en az 20 yıldır üniversite öğrencilerinin mühim bir kısmı yurt ve ev bulamadıkları için veya kendilerine yeterince sahip çıkılmadığı için çok kötü koşullarda barınmak zorunda kalıyorlar.

Karma evler meselesi basit bir özgürlük veya ahlak sorunu değildir. Bazı illerimizde kiralar öylesine yüksek ki öğrenciler toplu halde kalmak zorunda. Bazı ev sahipleri ne yazık ki sadece paraya odaklanıyor ve kiraların yüksek olmasından çok mutlular. Bu evlerde kaç kişinin nasıl kaldığıyla ilgilenen yok. Sonuç olarak yanyana evleri kiralayıp, duvarları delip iki evi tek eve çevirip karma halde kalanları da gördüm, 2 kız 3 erkek veya 3 kız 1 erkek aynı evde kalanları da...

Aileler bilmiyor

Sanılmasın ki karma evlerde kalanlar çok liberal ailelerden geliyorlar. Hayır, bunların önemli bir kısmı geleneksel ve muhafazakâr ailelerden geliyorlar ve çoğu kez ailelerinin bu durumdan haberleri dahi yok. Aileleri geleceği zaman öğrenci başka yerleri evi olarak gösteriyor. Başka bir tabirle, öğrenci ailesinden uzaklaşınca, gittiği yerde kendisine yeterince sahip çıkan bir mekanizma da oluşmayınca sosyal kontrol kendiliğinden ortadan kalkıyor ve öğrenci el yordamıyla, deneyerek öğreniyor.

Kimse fark etmiyor belki ama her ile dağılmış olan üniversitelerde yarının ahlak anlayışı, toplum yapısı ve kültürü oluşuyor. Gidişat kontrolsüz ve sağlıksız... Bu bağlamda böylesine hayati bir konuyu gündeme taşıdığı için Sayın Erdoğan’a teşekkür etmek gerekir, çünkü yeni nesil öğrenciler konusu ekonomik kalkınmadan bile daha önemli..."