Rektör İbiş'ten "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız" şarkı sözüne dava

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, KHK ile ihraç edilen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cenk Yiğiter hakkında 1.000 TL manevi tazminat talepli dava açtı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İbiş, Yiğiter’in sosyal medya hesaplarından kendisi için kullandığı “üniversite katili, sarayın ibişi, AKP Siyaset Akademisi Hocası, Ak Rektör”gibi ifadelerin yanı sıra İbiş hakkında ByLock iddialarına ilişkin haberleri paylaşmasının da kişilik haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

İbiş’in hakaret olarak gördüğü bir diğer ifade ise Yiğit’in kendisine yönelik yaptığı “İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız” esprisi oldu.

İbiş’in avukatı Ayşe Ebru Gültekin tarafından açılan davada Yiğiter’in sosyal medya aracılığı ile sürekli sataşarak İbiş’in kişilik haklarına saldırdığı ileri sürüldü.

Dava dilekçesinde Yiğiter’in Twitter hesabından paylaştığı “Canın mı sıkıldı, beni yeniden ihraç listesine yaz”, “Nazileren rektörü yine Heidegger, bizim bahtımıza da düşü düşe İbiş düştü”, “İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız”, “İbişlere ısmarladık çay gele çay gele...”, “Bazı dostlar bu Erkan İbiş ile bu kadar uğraşma diyor. O kadar da uğraşmıyorum aslında. Hobi olarak, derslerimi aksatmadan uğraşıyorum” gibi mesajlardan örnekler verildi. Dilekçede Yiğiter’in mahkeme kararıyla engellenen bazı paylaşımları yeniden paylaştığı da ileri sürüldü.

Yiğiter’in kendisini “AKP siyaset akademisi hocası” olarak lanse etmeye çalıştığını oysa AKP’ye üye olmadığı gibi herkese açık olan Siyaset Akademisi’nde de sadece kendi uzmanlık konuları olan “radyasyon” ve “inovasyon” konularında konferanslar verdiğini ileri süren İbiş, Yiğiter’in ayrıca çeşitli internet sitelerinde yayımlandıktan sonra engellenen ByLock kullandığı iddiasına ilişkin ve gerçek dışı olduğunu savunduğu haberi paylaşmakla da suçladı.

Davalının KHK ile ihraç edildiğini belirtilerek KHK’de belirtilen genel ihraç gerekçelerinin tamamına yer verilen dilekçede “Tweet’lerin sıklığı ve içeriği eleştiri sınırını çoktan aşmış taciz boyutuna gelmiştir. Davalı gerçekleri yok saymakta, müvekkil aleyhinde sistemli bir şekilde gerçek olmayan, küçük düşürücü, alaycı, kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlarda bulunmakta ve bunları sosyal medya aracılığıyla yaymaktadır. Doğru ve gerçek olmayan bir eyleme, bir olguya dayalı yapılan, küçük düşürücü değer yargısı içeren, her çeşit paylaşım ve düşünce açıklaması hukuka aykırıdır” denildi.

Yiğiter ise İbiş’in kendisine ihraç edilmeden önce ve hatta ihraç edildikten sonra toplam 6 soruşturma açtığını hatırlattı. Cenk Yiğiter, İbiş’in AKP Siyaset Akademisi’nde ders anlatmasını gündeme getirdiği için kınama cezası verilmişti. Yiğiter’in Siyaset Akademisi nedeniyle yaptığı şikâyet ise YÖK Denetleme Kurulu’nun önünde 5 aydır hiçbir işlem yapılmadan bekliyor.