Rektör: ERÜ, Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesi arasında

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammet Güven, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 10 araştırma üniversitesi arasında ERÜ’nün de yer almasının önemli başarı olduğunu söyledi.

Rektör Prof.Dr. Güven, \"Üniversitemiz bundan sonra da üstlendiği sorumluluğun bilinciyle çok daha yüksek gayret ve özveri ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesi, uluslararası işbirliklerinin artırılması ve ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Üniversitemizin bu başarısına kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm mensuplarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektörlük Senato Salonu’nda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak ile birlikte basın toplantısı düzenledi. YÖK tarafından araştırma üniversiteleri belirlenirken üniversitelerin 100’e yakın parametreden geçtiğini belirten Rektör Prof.Dr. Güven, şöyle konuştu:

\"Malumunuz üzere; ülkemiz yüksek öğretiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar son birkaç yıldır yoğun sürdürülmekte ve bu kapsamda reform niteliğinde önemli uygulamalar hayata geçirilmektedir. Bu uygulamalardan birisi de üniversitelerin ihtisaslaşarak ülkemiz için daha yüksek katma değerli faaliyetler yürütmelerinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda, YÖK Başkanlığı tarafından \'Araştırma Üniversitesi\' olarak sınıflandırılacak üniversitelerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmüş ve ilk elemeyi geçen 25 üniversite değerlendirmeye alınmıştır. Bu üniversitelerden öz değerlendirme raporu, hedef ve projelerine dair kapsamlı raporlar talep edilmiş ve aday üniversitelerin yöneticileriyle YÖK Başkanlığı\'nda oluşturulan geniş katılımlı bir kurulda mülakat ve değerlendirmeler yapılmıştır. Üniversiteler somut ve ölçülebilir 100’e yakın parametreye göre değerlendirilmiş ve Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversite sayın Cumhurbaşkanımızın 2017-18 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde gerçekleştirdiği konuşmada kamuoyu ile paylaşılmıştır. Buna göre, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir. Erciyes;, Ankara, İstanbul ve İzmir bölgeleri dışında bu kategoride yer alan tek üniversite olmuştur.\"

Rektör Prof.Dr. Güven, araştırma üniversitesi olmayı hedef olarak belirlediklerini, politikalarını bu doğrultuda oluşturarak, politikalarını kararlılıkla uygulayarak son yıllarda önemli gelişmeler sağladıklarını anlatırken, \"Araştırma üniversiteleri, genç kuşakların ülke kalkınmasına kazandırılmasında, ülkemizin bilimsel kazanımlarının ileriye taşınmasında ve ülkemizin dünyadaki bağımsız duruşunda mihenk taşı olacaktır. Araştırma Üniversiteleri kendi kendisine yetebilen bir Türkiye’nin inşasına ve bilimsel çalışmalarıyla insanlığa katkı sunan ve geliştireceği yüksek teknolojilerle ülkemizin dünyada daha fazla söz sahibi olmasına yardımcı olan kuruluşlar olacaktır\" dedi.

ERÜ\'de 18 fakülte, 10 yüksek okul ve açılmamış birçok bölüm bulunuyor. ERÜ’nün lisans üstü öğrencilerle birlikte toplam örgenci sayısı da 64 bine ulaştı.