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Rektör Çomaklı, öğrencilerle kartopu savaşı yaptı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof

16 Ocak 2019 00:15

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerle kartopu savaşı yaptı. 
Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede şehrin tamamında etkili olan kar yağışında, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yunusemre Kampüsü\'nde öğrenciler ve öğretim üyeleriyle birlikte kartopu savaşı yaptı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından kampüs içerisindeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) önünde toplanan öğrenciler, Rektör Çomaklı\'yı kartopu yağmuruna tuttu. 
Kartopu savaşının ardından AKM\'ye giren Rektör Çomaklı, “Kar birden yağınca bunun da tadını çıkarmak lazım. Ben Erzurumluyum. Erzurum’da kar, 3-4 ay yerde kalıyor ama burada hemen eriyor. Öğrencilerin de sınavlarının son günleri. Performansları gayet iyi, hınçlarını da benden aldılar. Belli ki sınavlarda zor sormuşuz. Bunu dekanlara soracağım. Bu aslında bir kriter oldu sınavlar için. Tabi ki bu işin esprisi. Öğrencilerimizle tatile gitmeden beraber olalım istedik. Sağ olsun onlar da kırmadı. Gayet güzel oldu.\"

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