Rektör Bağ: “Bağcı’yı destekleyen konsensüs cemaati temsil ediyordu”

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren FETÖ/PDY’nin Pamukkale Üniversitesi örgütlenmesine yönelik davada Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, tanık olarak ifade verdi. Kendinden önceki Rektör Hüseyin Bağcı’nın tutuklu olarak yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Bağ, üniversitedeki iki görevinden şov yapılarak istifa ettirildiğini öne sürdü, eski rektör Bağcı’nın cemaati temsil eden konsensüs sayesinde seçildiğini söyledi.

FETÖ/PDY’nin Pamukkale Üniversitesi’ndeki yapılanmasına yönelik Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 4. duruşmasında bugün Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ tanık olarak dinlendi. FETÖ/PDY’nin PAÜ’deki örgütlenmesi ile ilgili bilgilerini paylaşan Rektör Bağ, eski rektör Hüseyin Bağcı ve ekibinin, kendisini iki görevinden şov yaparak istifa ettirdiklerini öne sürdü. FETÖ/PDY’nin Pamukkale Üniversitesi’ndeki yapılanmasının 2011 seçimlerinden sonra hız kazandığına dikkat çeken Bağ, bu süreçte özellikle dışarıdan eleman getirildiğini belirterek, “Kadro konusunda hak edenlere engellemeler yapıldığına şahit oldum” dedi.

FETÖ/PDY’nin üniversitedeki yapılanmasına dair bir çok olaya şahit olduğunu belirten Bağ, “Teknik Bilimler MYO’da 13 ay müdürlük yaptım. Benim Rektör Bağcı’dan talebim yokken atandım. Görev yaptığım yüksek okulu Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler MYO olarak ikiye ayırmam gerektiğini söyledi. 2012 şubat ayında bu görevimi yerine getirdim ve Rektör Bağcı’ya görevimi tamamladığımı ilettim. Bana bir süre daha görevime devam etmemi söyledi. Gelişen süreçte yönetimle ilgili Hüseyin Bağcı’ya yönelik bazı eleştirilerim oldu. Bu arada Ali Keskin bana çalıştığım MYO’da Erdal K.’ya doçentlik vereceğini söyledi. Erdal’ın bir de alanı farklı olan Erkan diye kardeşi vardı. Alanları ayrı olmasına rağmen yayınları ortak olması sebebiyle uygunsuzluk olduğunu fark ettim ve onaylamadım. Bu durumu Ali Keskin’e ilettim. Aynı gün Bağcı’nın özel kaleminden arandım ve makama davet edildim. İçeride Ali Keskin, Turgut Tok, Hüseyin Kıran, Selahattin Özçelik de vardı. Bağcı, bana yönetimsel olarak eleştirdiğimi, bu nedenle artık benimle çalışmayacağını söyledi. Masada hazırlanmış istifa dilekçeleri vardı. Bağcı, benimle ilgili eleştirileri yanındakilere sordu, onlar da onayladı. Eleştirilerime bir çok eklemeler yapılarak rektöre aktarıldığını gördüm. Bana açıklama yapma hakkı vermediler. Ayrıca benim senato üyeliğim, İlköğretim Bölüm Başkanlığım ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığım vardı. Hepsiyle ilgili istifa dilekçelerim hazırlanmıştı. İlk ikisini imzaladım, diğerini imzalamayacağımı söyledim. Adeta şov yapar gibi seremoni ile istifamı aldılar” dedi.

“İKİ KEZ SOHBET TOPLANTISINA KATILDIM”

Mahkeme Başkanı’nın, “Pamukkale Üniversitesi içinde sohbet toplantıları düzenlenir miydi? Himmet toplanır mıydı?” sorusuna Rektör Bağ, “Kudret Gezer, sohbet organizasyonları yapıyordu. Şevket Civelek de aynı şekilde. Hasalettin Deligöz kurban parası topluyordu. Muzaffer Topçu, 2006 yılında beni sohbetlere davet etmişti. İki kez gittim. Muhammet Akaydın diye birinin evine gidilmişti. Sohbet önce normal konuşma şeklindeydi. Daha sonra herkul.org sitesinden bazı metinler okununca bunun bir cemaat sohbeti olduğunu düşündüm. Bir daha da gitmedim” yanıtını verdi.

“BAĞCI, CEMAATİ TEMSİL EDEN EKİBİN KONSÜNSÜSÜ İLE SEÇİLDİ”

Tutuklu yargılanan eski Rektör Hüseyin Bağcı’nın cemaat adına oluşturulan konsensüs sayesinde rektör olduğunu savunan Hüseyin Bağ, “Ben konsensüs toplantılarına katılmadım. O dönemde Ankara’dan gelen Ahmet Kutluhan’ı destekliyordum. Ali Keskin, Hasan Kaplan, Muzaffer Topçu, Uğur Koltuksuz gibi isimlerin konsensüste etkin oldukları söyleniyordu. 2015’te de cemaat oldukları bilinen gruba dahil isimler Bağcı’yı destekledi. Bu 2011’deki gibi açık destek değildi. Cemaati temsil eden konsensüs sonucu gerçekleşen rektör atamasından sonra PAÜ’de cemaat güçlendi, cemaatten olan kişilerin daha hızlı yükseldiğini gördük. Aynı konsensüste yer alan ülkücüler önemli konumlara gelemedi” diye konuştu.

Duruşmada tanıklığı yaklaşık 6 saat süren Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, sanık avukatlarının sorularını da yanıtladı. Davanın tutuklu sanığı Ali Keskin’in avukatı Hamdi Işıklı, Hüseyin Bağ’ın rektörlük görevine başladıktan sonra üniversitenin yönetmeliğinde bir madde değiştirildiğini, doçentlerin profesör olabilmesi için 5 yıl PAÜ’de görev yapma zorunluluğunun kaldırıldığını belirterek, “Siz bu yönetmeliği değiştirdikten sonra rektör yardımcısı Semin Fenkçi’den başka profesör oldu mu?” sorusuna Bağ, “Hatırladığım kadarıyla olmadı” yanıtı verdi. Yönetmelik değiştikten sonra profesör olan tek doçent olan Semin Fenkçi, şu an Pamukkale Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı görevini yürütüyor. Rektör Bağ avukatların bazı sorularını da yanıtsız bıraktı. Bir avukatın, “Rektör olarak FETÖ’nün üzerine gittiğinizi söylüyorsunuz. Bu yapı aracılığı ile Denizli’ye geldiğini söyleyen İ.Hakkı Akbudak’a neden rektör danışmanlığı ve başhekim yardımcılığı verdiniz?” sorusunu Rektör Bağ yanıtsız bıraktı, “Hangi sebeple kimlere görev verildiği konusunda açıklama yapmak istemiyorum” dedi.