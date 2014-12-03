Rektör Ayşegül Saraç'tan sahipsiz hayvan besleyen doçente 'lojmandan atılırsınız' tehdidi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite lojman yerleşkesinde sahipsiz kedi ve köpeklere artık yemekleri verdiği gerekçesiyle Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Traşçı’yı lojmandan atmakla tehdit etti.

Dicle Üniversitesi Lojman Yönetim Kurulu, üniversitenin Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Traşçı’ya geçen Mart ayında bir yazı göndererek, hayvanlara yemek ve su vermeye devam etmesi halinde, lojmandan atılacağını bildirdi.



Yazıda şöyle denildi: "Ayrıca lojman alanında beslediğiniz köpeklerin çocuklara saldırdığı, Prof. Dr. Eşref Yiğin ile cami imamı Muharrem Hoca’yı ısırdığı yapılan şikayetlerden anlaşılmıştır. Kamu konutları yönetmeliğinin kamu konutlarında oturanların uyması gerekli esaslar başlıklı 40/e bendi, ’Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar, ahır hayvanları ile köpek besleyemezler’ maddesi gereğince, lojmanda oturan sakinler köpek besleyemezler ve lojman alanına köpek getiremezler. Yukarıda belirtilen yönetmeliğe uymadığınız taktirde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nden, lojman kullanım hakkınızın iptali istenecektir."

Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Tuna da, Ekim ayında yine aynı gerekçelerle Doç. Dr. Yaşar Traşçı’ya bir yazı yazarak, hakkında lojmandan çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatılacağı uyarısı yaptı.

'Devamı halinde lojman tahsisiniz iptal edilecek'

Son olarak Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç imzası ile gönderilen yazıda, lojman sakinlerini rahatsız ederek lojman yerleşkesinin bazı kısımlarında köpeklere yiyecek verildiğinin tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi: "Ayrıca gelen şikayetlerde kampüse aracınız ile köpek getirdiğiniz, sahipsiz köpeklerle oturduğunuz ve lojman mahalinde lojman sakinlerini rahatsız edecek derecede düzenli olarak beslemenizden dolayı sahipsiz köpekler lojmanları, oturduğunuz apartman çevresini mesken edinmekte, bu durum lojman sakinlerinin ve küçük çocukları tedirgin etmektedir. Kamu konutlarında uyması gereken esaslara uymanız, lojman sakinlerini rahatsız edecek bu duruma devam ettirmemeniz, devam ettirmeniz durumunda ise lojman tahsisinin iptali ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılacağını bildiririz."