-REKTÖR ADAYLARI BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - YÖK Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulmak üzere yeni kurulan yedi üniversitenin rektör adaylarını belirledi. Genel Kurulu'nun YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. Toplantıya ilişkin yazılı açıklamada, rektör adaylarının isimleri ile fakültelere yapılan dekan atamalarına yer verildi. Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere başvuran adaylar arasından seçilen rektör adayları ve sıraları üniversitelere göre şöyle: Bursa Teknik Üniversitesi: 1- Prof. Dr. Ali Sürmen 2- Prof. Dr. Ercan Öztemel 3- Prof. Dr. Süleyman Tekeli Erzurum Teknik Üniversitesi 1- Prof. Dr. Muammer Yaylalı 2- Prof. Dr. Fahri Yavuz 3- Prof. Dr. Nuri Bakan İstanbul Medeniyet Üniversitesi 1- Prof. Dr. Hamit Okur 2- Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu 3- Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1- Prof. Dr. Galip Akhan 2- Prof. Dr. Osman Tayfun Dalbastı 3- Prof. Dr. Mustafa Demirci Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi 1- Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı 2- Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş 3- Prof. Dr. Mustafa Soylak Konya Üniversitesi 1- Prof. Dr. Mehmet Kuran 2- Prof. Dr. Fatih Nuray 3- Prof. Dr. Muzaffer Şeker Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1- Prof. Dr. Metin Doğan 2- Prof. Dr. Mehmet Bulut 3- Prof. Dr. Ömer Çaha Toplantıda, Ankara'daki Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. -DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE ATAMALAR- Toplantıda, 12 devlet, 10 vakıf üniversitesine ait fakültelere de dekan ataması yapıldı. Devlet üniversitelerine ait fakülteler ve bu fakültelere atanan dekanların isimleri şöyle: -Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Zehra Çobanlı -Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Güzver De Weerdt -Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Müge Elden -İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Yeşil -İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Haydar Sur -İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine Prof. Dr. Emrah Cengiz -Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesine Prof. Dr. Nurettin Yaylı -Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Alemdar Bayraktar -Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesine Prof. Dr. Emin Zeki Başkent -Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Akif Çinel -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Erdem Koç -Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil. -VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ATAMALAR- Vakıf üniversitelerindeki fakültelere yapılan dekan atamaları da şöyle: -İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Yahya Kemal Yoğurtçu -İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Ekrem Savaş -İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Erdoğan -İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesine Prof. Dr. Oğuz Borat -İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Kara -İzmir Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Tuncay Ege -KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Ali Okatan -Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem -Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Eltaf Tayfun Taner -Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesine Prof. Dr. İmer Okar.