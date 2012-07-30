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Spor

Rekoru kırdı, madalya törenlerinde gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'yi temsil eden Çiğdem Özyaman'ın elendiği atıcılık branşında ABD'li Kimberly Rhode dünya rekoru kırdı

30 Temmuz 2012 13:30

2012 Londra Olimpiyat Oyunları atıcılık branşında ABD'li Kimberly Rhode, finalde 100 atıştan 99 isabetle dünya rekoru kırdı. İlk 6 sporcunun finale kaldığı yarışmanın elemelerinde, birinci sırayı alan Rhode, madalya töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Çinli Ning We, yaptığı 100 atıştan 91'inde isabet bularak ikinci, Slovak Danka Bartekova ise 90 isabetli atışla üçüncü oldu.

Madalya töreninde gözyaşlarını tutamayan ABD'li sporcu Kimberly, final öncesi yaptığı açıklamada, sonucun inanılmaz olacağını ifade ederek, "Sonuç ne olursa olursa olsun önemli olan bu yolculuk. Şuanada büyük bir duygusal yoğunluk yaşıyorum. Ülkemi temsil etmek benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.

Londra Olimpiyatları'nda atıcılık branşında Türkiye'yi temsil eden Çiğdem Özyaman ise, kadınlar skeet branşında elemeleri geçemedi.

Royal Artillery Barracks'ta yapılan atıcılık müsabakalarında Çiğdem Özyaman, 17 sporcunun katıldığı kadınlar skeet elemelerinde yaptığı 75 atıştan 63'ünde isabet bularak, 13. sırada yer aldı ve finale kalamadı.

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