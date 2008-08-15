Rekoru kırdı gümüşü kaptı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda istediği başarıyı yakalayamayan Türk Milli Takımı'na atletizmden sevindirici haber geldi. Bayanlar 10 bin metre finalinde mücadele eden Elvan Abeylegesse, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

90 bin kişi kapasiteli Ulusal Stat'ta tamamıyla dolu tribünler önünde gerçekleştirilen günün son yarışmasına, 32 atlet katıldı. Elvan Abeylegesse toplam 25 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta ilk 4 turu 5. sırada geçti. Yarışta 6. turdan itibaren öndeki 18 atlet diğerlerinden ayrılarak, birlikte koşmaya başladı. 9. turdan itibaren 3. sıraya yerleşen Abeylegesse, 15. turda 2., 16. turda da liderliği yakaladı. Son tura dek liderliğini sürdüren Abeylegesse, Etiyopyalı Tirunesh Dibaba'nın atağına karşılık veremeyince, yarışı 29.56.34'lük derecesiyle 2. sırada tamamlayarak, gümüş madalya kazandı.

Abeylegesse, bu derecesiyle yeni bir Avrupa ve Türkiye Rekoru da kırdı. Bu dalda eski Avrupa Rekoru, 30.01.09 ile İngiliz Paula Radcliffe'e aitti ve 6 Ağustos 2002 tarihinde elde edilmişti.

29.54.66 ile Olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Etiyopyalı Tirunes Dibaba'nın arkasında ikinci olan Elvan, Türk atletizmine olimpiyatlardaki ilk gümüş madalyasını kazandırdı.

Daha önce Ruhi Sarıalp 1948 olimpiyatlarında üç adım atlamada, 2004 Atina olimpiyatlarında ise çekiç atmada Eşref Apak üçüncü olarak bronz madalya kazanmışlardı.

İlk defa koştuğu olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Abeylegesse, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok istedim ama bu kadarını yapabildim. Elimden geleni sergiledim. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışta bronz madalyayı ise 30.22.22'lik derecesiyle ABD'li Shalane Flanagan elde etti.