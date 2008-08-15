T24 LogoT24 Logo
Spor

Rekoru kırdı gümüşü kaptı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 10 bin metre finalinde milli atlet Elvan Abeylegesse gümüş madalya kazandı.

15 Ağustos 2008 03:00

Bayanlar 10 bin metre finalinde milli atlet Elvan Abeylegesse gümüş madalya kazandı.

2008 Pekin Olimpiyatları 10 bin metre Bayanlar Final mücadelesinde Elvan Abeylegegsse uzun süre önde götürdüğü yarışta 2. oldu ve 29:56:34'lük dereceyle Avrupa rekoru kırdı.

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda istediği başarıyı yakalayamayan Türk Milli Takımı'na atletizmden sevindirici haber geldi. Bayanlar 10 bin metre finalinde mücadele eden Elvan Abeylegesse, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

90 bin kişi kapasiteli Ulusal Stat'ta tamamıyla dolu tribünler önünde gerçekleştirilen günün son yarışmasına, 32 atlet katıldı. Elvan Abeylegesse toplam 25 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta ilk 4 turu 5. sırada geçti. Yarışta 6. turdan itibaren öndeki 18 atlet diğerlerinden ayrılarak, birlikte koşmaya başladı. 9. turdan itibaren 3. sıraya yerleşen Abeylegesse, 15. turda 2., 16. turda da liderliği  yakaladı. Son tura dek liderliğini sürdüren Abeylegesse, Etiyopyalı Tirunesh Dibaba'nın atağına karşılık veremeyince, yarışı 29.56.34'lük derecesiyle 2. sırada tamamlayarak, gümüş madalya kazandı.

Abeylegesse, bu derecesiyle yeni bir Avrupa ve Türkiye Rekoru da kırdı. Bu dalda eski Avrupa Rekoru, 30.01.09 ile İngiliz Paula Radcliffe'e aitti ve 6 Ağustos 2002 tarihinde elde edilmişti.

29.54.66 ile Olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Etiyopyalı Tirunes Dibaba'nın arkasında ikinci olan Elvan, Türk atletizmine olimpiyatlardaki ilk gümüş madalyasını kazandırdı.

Daha önce Ruhi Sarıalp 1948 olimpiyatlarında üç adım atlamada, 2004 Atina olimpiyatlarında ise çekiç atmada Eşref Apak üçüncü olarak bronz madalya kazanmışlardı.

İlk defa koştuğu olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Abeylegesse, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok istedim ama bu kadarını yapabildim. Elimden geleni sergiledim. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışta bronz madalyayı ise 30.22.22'lik derecesiyle ABD'li Shalane Flanagan elde etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24