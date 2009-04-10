Gazeteport Yazarı Murat Sabuncu, vergi rekortmenleri listesinin açıklanmasındaki gecikmeyi sorguladı.



Sabuncu köşesinde (9 Nisan 2009) "Rekortmenler listesi Aydın Doğan yüzünden mi gecikti?" sorusunu yöneltti.



İşte Sabuncu’nun yazısının tamamı…



Mart ayının son haftası ekonomi servisleri için yoğun geçer. İllerin vergi rekortmenlerinin açıklandığı dönemdir çünkü. Doğal olarak en çok da İstanbul’da kazanan isim önemlidir. Genelde bu isim aynı zamanda Türkiye rekortmeni de olur. Milliyet’in ekonomi servisini yönetirken açıklanma tarihi daha önceden deklare edilmiş bu toplantıya rakamlara en hakim arkadaşımızı yollar sayfa üzerinde uzun uzun çalışırdık.



Dün MÜSİAD’ın ekonomi ödülleri töreni vardı. Törene hem Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz katıldı. Onları dinlemek önemliydi. Aslında ben onların konuşmalarından bir yazı yazarım diye düşünüyordum ama dün bu toplantı öncesi verilen kokteylde konuşulanlar daha çok ilgimi çekti. Ben de bunu yazayım dedim.



Konuştuğum işadamlarından biri “yönetici sıfatı” taşıyan bir diğer işadamına “siz de bir söyleseniz de açıklasalar artık şu listeyi” diyordu. Önce bahsedilen listenin ne olduğunu anlamadım. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde bahsedilen listenin “İstanbul vergi rekortmenleri listesi” olduğu ortaya çıktı. Birden nisanın 8’ine geldiğimizi fark ettim. Her zamanki açıklama tarihinden yaklaşık 10 günlük bir şaşma olmuştu. (Evde internetten kontrol ettim bir önceki yıl 28 mart’ta, ondan önceki yıl 29 martta liste açıklanmış.) Üstelik diğer illerin şampiyonları da belli olmuştu. “Acaba niye bu kadar gecikti”nin cevabını ararken yine toplantıya katılan bir işadamının iddiası beni şaşırttı. O işadamı beni ayrı bir yere götürerek şunları anlattı: Murat Bey. Bu sene listede Aydın Doğan yine üstlerdeymiş. Biliyorsunuz bir yandan mahkemelik olmuş, siyasi mi değil mi noktasına çekilen, Maliye’deki bürokratların bundan son derece alındığı bir vergi cezası var. Öte yandan birey olarak vergide en üst sıralarda yer almasının nasıl bir polemik yaratacağı tartışılıyormuş. Doğru mu bilmem. Ama bildiğim açıklama çok gecikti…”



Ben de yazıyı, doğru mu bilmem diye bitiriyorum. Ama bu sebepten bir gecikme oluyorsa ayıp oluyor diye düşünüyorum. İstanbul Vergi İdaresi’nden gecikmenin sebebi ve herkesin merak ettiği listeyi bir an evvel açıklamasını istiyorum.



