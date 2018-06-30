Rekortmen Irena Szewinska, hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca birçok önemli rekora imza atan olimpiyat madalyalı Polonyalı kadın atlet Irena Szewinska, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Polonya Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, uzun süredir hastalıkla mücadele eden Szewinska'nın başkent Varşova'da vefa ettiği belirtildi.

Kadın atletizminin en önemli figürleri arasında yer alan Irena Szewinska, kariyeri boyunca 3'ü altında olmak üzere 7 olimpiyat madalsı ve 5 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Szewinska, 100, 200 ve 400 metrede döneminin dünya rekorunu kırdı ve bunu basşaran tek sporcu olarak tarihe geçti. 400 metre engellide 50 saniyenin altına düşen ilk kadın atlet konumundaki Polonyalı sporcu, kariyeri boyunca 10 dünya rekoruna imza atarak, 1960 ve 1970'li yıllara damga vurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da atletizm camiasının çok önemli bir sporcuyu kaybettiğini vurgulayarak, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.