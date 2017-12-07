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Spor

Rekorların takımı Beşiktaş

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçında RB Leipzig'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş rekorları alt üst etti

07 Aralık 2017 13:49

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde grup aşamasının son maçında RB Leipzig\'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş rekorları alt üst etti.
Son maçlar önce liderliği garantileyen Beşiktaş, Almanya deplasmanından da üç puanla döndü. Siyah-beyazlılar grubunu 14 puanla bitirmeyi başardı.  Devlerin arenasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup aşamasını namağlup bitirmeyi başaran ilk Türk takım oldu.
EN ÇOK PUAN TOPLAYAN BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Fenerbahçe\'ye ait olan Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla puan toplama rekorunu da kırmayı başardı. RB Leipzig galibiyeti ile 14 puanla ile grubu tamamlayan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi\'nde en çok puan toplayan Türk unvanını kazandı.
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda grup aşamasında topladığı 11 puan ile rekoru elinde bulunduruyordu.
EN GOLCÜ DE BEŞİKTAŞ
Negredo ve Talisca\'nın golleriyle Şampiyonlar Ligi\'nin son maçında RB Leipzig\'i 2-1 ile geçen Beşiktaş, grubu 11 golle tamamladı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin elinde bulunan Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok gol atan Türk takımı rekorunu da kırmayı başardı. 
Galatasaray, 1999-2000 sezonunda, Fenerbahçe ise 2004-2005 sezonunda grubunu 10 golle tamamlamayı başarmıştı.

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