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Kültür-Sanat

Rekorları fethediyor

Fetih 1453, 8 günde yaklaşık 2.5 milyon izleyici toplamayı başardı. Filmin ‘En çok izlenen Türk filmi’ rekorunu ‘Recep İvedik 2‘den alması bekleniyor

25 Şubat 2012 07:37

T24- Fetih 1453, 8 günde yaklaşık 2.5 milyon izleyici toplamayı başardı. Filmin ‘En çok izlenen Türk filmi’ rekorunu kısa sürede ‘Recep İvedik 2‘den alması bekleniyor...

 

Milliyet'in haberine göre, “Recep İvedik” serileriyle Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinin yapımcısı olan Faruk Aksoy’un yeni filmi “Fetih 1453” de rekora koşuyor. 16 Şubat perşembe günü saat 14.53’te seyirciyle buluşan film, 8 günde 2 milyon 475 bin 453 kişi tarafından izlenerek rekor kırdı. 780 salonda seyirciyle buluşan 17 milyon dolar bütçeli film, elde ettiği gişe ile 21 milyon 413 bin 767 TL hasılatın da sahibi oldu.


Devrim Evin, İbrahim Çelikkol, Cengiz Coşkun, Dilek Serbest ve Recep Aktuğ gibi oyuncuların rol aldığı “Fetih 1453”, 33 haftada elde ettiği 4 milyon 333 bin 144 seyirciyle “Tüm Zamanların En Çok İzlenen Türk Filmi” unvanını elinde bulunduran “Recep İvedik 2”in rekorunu kısa sürede kırması bekleniyor. “Fetih 1453”, 4 haftada 1 milyon 824 bin 977 seyirciyle 2012’in ilk iki ayında en çok izlenen Türk filmi olan “Berlin Kaplanı”nı 1 haftada tahtından etti.

 

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