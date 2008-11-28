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Yaşam

Rekorlar kitabına sabunla girdi!

Macaristan'da keçi sütünden yapılan 12 metre uzunluğundaki sabun, Guiness rekorlar kitabına girdi.

28 Kasım 2008 02:00

Macaristan'ın başkent Budapeşte'den sonra ikinci büyük kenti Debrecen'de keçi sütünden yapılan 12 metre uzunluğundaki sabun, Guiness rekorlar kitabına girdi.

Mihaly Kiss ismindeki sabun ustasının 10 metrelik sabunla bu alandaki rekoru elinde tuttuğu, kendi rekorunu kırdığı açıklandı.

Kiss'in, 12 metre uzunluğundaki sabununu üç günde, 100 litre yağ ve keçi sütü ile 300 kilo soda kullanarak yaptığı kaydedildi.

Kiss, döküm işlemi 7 saat süren sabunu rekoru onaylandıktan sonra seyircileri arasında paylaştırdı.

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