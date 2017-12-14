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Rekor sayıda ele geçirildi; İstanbul’da ‘kobra zehiri’ operasyonu!

Geçen ay düzenlenen operasyonda 122 tüp içerisinde kobra zehiri ele geçirilmişti

14 Aralık 2017 10:41

İstanbul polisi düzenlenen bir operasyonda 1725 tüp kobra zehiri ele geçirdi. Son bir ay içinde düzenlenen ikinci operasyonda ele geçirilen zehirin, ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, İstanbul’da kobra zehiri satmaya çalışan bir şüphelinin tespiti üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüpheli Bahçelievler’de gözaltına alındı.  Aramalarda bir valiz içerisinde 1725 tüp içerisinde kobra zehiri ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın Türkiye’de ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Mısır'dan geliyor

Geçtiğimiz ay Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen başka bir operasyonda 122 tüp içerisinde kobra zehiri ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin zehiri Suriye’den getirttiği iddia edildi. Asıl çıkış noktasının ise Mısır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Litresi 40 bin dolar

Kobra zehiri, akrep zehirinden sonra dünyanın en pahalı ikinci sıvısı olarak değerlendiriliyor. Kral kobra türünün litresi yaklaşık 40 bin dolara alıcı buluyor. Yılan zehiri, tıp ve kimya alanında özellikle silah saniyisinde kullanılıyor. Kanser hastalıklarında da lempterapi ilacı olarak kullanılan yılan zehiri Türkiye’de sınırlı miktarda ve çeşitli üretiliyor. Yılan zehiri konusunda Mısır ve Sırbistan gibi ülkelerden ithalat yapılıyor.

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