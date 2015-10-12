Rekor satın alma; Dell, EMC’yi 67 milyar dolara bünyesine kattı!

Teknoloji sektöründeki en büyük satın alma gerçekleşti. Dell EMC’yi 67 milyar dolara bünyesine kattı.

Dell konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bulut teknolojisi alanında uzman olan EMC’nin satın alınmasıyla birlikte firmanın 2 trilyon dolarlık data sektöründe en büyük şirket olacağını ifade etti.

"Şimdilik Ceo değişmiyor"

Satın almayla beraber EMC hissedarları ellerindeki kağıt başına 33.15 dolarkazanacaklar. EMC’nin CEO’su Joe Tucci şirkette ‘geçiş dönemi’ tamamlanana kadar EMC’nin başında bulunmaya devam edecek.