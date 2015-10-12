T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Rekor satın alma; Dell, EMC’yi 67 milyar dolara bünyesine kattı!

"2 trilyon dolarlık data sektöründe en büyük şirket olacağız"

12 Ekim 2015 19:36

Teknoloji sektöründeki en büyük satın alma gerçekleşti. Dell EMC’yi 67 milyar dolara bünyesine kattı.

Dell konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bulut teknolojisi alanında uzman olan EMC’nin satın alınmasıyla birlikte firmanın 2 trilyon dolarlık data sektöründe en büyük şirket olacağını ifade etti.

 

"Şimdilik Ceo değişmiyor"

 

Satın almayla beraber EMC hissedarları ellerindeki kağıt başına 33.15 dolarkazanacaklar. EMC’nin CEO’su Joe Tucci şirkette ‘geçiş dönemi’ tamamlanana kadar EMC’nin başında bulunmaya devam edecek.

ETİKETLER

dellrekor satın almasatışemc67 milyar euro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24