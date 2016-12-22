Rekor kıran Super Mario Nintendo'yu kurtaramadı

Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırdı. Fakat Nintendo’nun hisseleri oyunun piyasaya sürülmesinden beri yüzde 14 oranında değer kaybetti.

Bu duruma şirketin oyun için belirlediği yüksek bedelin sebep olduğu düşünülüyor. Nintendo oyunun tüm seviyelerinin açılması 9.99 dolarlık bir ücret talep ediyor.

Mobil veri analizi şirketi App Annie’ye göre, oyun şirkete 3 gün içerisinde 37 milyon kez indirilmesine rağmen sadece 14 milyon dolar kazandırdı. Bu istastiğe göre 100 kullanıcıdan sadece 4’ü oyuna para ödemeyi seçiyor.



Mario App Store’da negatif bir geri dönüş alıyor. Kullanıcılar talep edilen ücreti fazla bulduklarını söyleyerek oyuna ortalama 5 üzerinden 2.5 yıldız vermeyi seçti.



Super Mario Run mobil oyunlarda sıkça uygulanan popüler “freemium” modelini tercih etmemişti. Bu modelde oyuncular oyun için ücret ödemezken, ek özellikleri açmak için satın alma yoluna gidiyor. Clash of Clans ve Clash Royale gibi popüler örneklerin senede 1 milyar dolar kazanç sağlayabildiği biliniyor.