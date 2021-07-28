Rekor kıran sıcak hava dalgasının ardından, somonlarda kırmızı yaralar ve beyaz mantarlar çıkmaya başladı

Kar amacı gütmeyen kuruluş Columbia Riverkeeper tarafından paylaşılan videoda, rekor kıran sıcak hava dalgasının ardından , Columbia Nehri'ndeki somonlarda kırmızı yaralar ve beyaz mantarlar çıkmaya başladığı fark edildi.

Columbia Riverkeeper'ın direktörü Brett VandenHeuvel, somon balıklarının akıntıya karşı göç ettiğini ve yumurtlama alanlarına geri dönmek için beklenmedik bir şekilde, "yanan bir binadan kaçmaya çalışarak" rota değiştirdiğini açıkladı.

Video, su sıcaklıklarının 21 dereceyi aştığı bir günde kaydedildi. Bu sıcaklığı, 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda maraton koşmaya çalışmaya benzeten VandenHeuvel "Aradaki fark, bunun somonlar için eğlence olmamasıdır. Başka seçenekleri yok. Ya başarırlar ya da ölürler" dedi.

VandenHeuvel, iklim değişikliği ve son zamanlardaki ölümcül sıcak hava dalgasının, somonlar için durumu en uç noktaya taşıdığını belirtti.

Northwest Tribal Salmon Alliance'ın danışma kurulu üyesi Don Sampson "Somonları kurtarmak için çözümlerimiz olması ama bunları yapmıyor olmamız korkunç" dedi.