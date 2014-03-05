Rekor kıran 'selfie' pozu, reklam projesi mi?

Ünlü komedyen Ellen DeGeneres’in 86. Oscar Ödül Töreni’nde çektiği ‘selfie’ fotoğrafın Samsung’un reklam projesi olduğu ortaya çıktı.

Akıllı telefon kullanıcılarının kendi fotoğrafını çekme modası olan ‘Selfie’ şirketlerin yeni reklam modeli olmaya başlıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre 86. Oscar Ödül Töreni’ne damgasını vuran komedyen Ellen DeGeneres’in ünlü oyuncularla çektiği selfie pozu, Samsung’un bir reklam projesi olduğu ortaya çıktı.

Samsung’un en son akıllı telefon modellerinden biri olan Galaxy Note 3 ile çekilen poz, şirketin Oscar Ödülleri için harcadığı 20 milyon dolarlık reklam bütçesinin bir parçası olduğu belirtildi.

Ellen DeGeneres’in çektiği fotoğrafı paylaştığı tweet, ABD Başkanı Barack Obama’nın yeniden seçildiğinde yazdığı, 810 binden fazla retweet alan “4 yıl daha” tweetini geride bırakarak 3 milyondan fazla retweet almıştı.

“Selfie”, İngilizcede, herhangi bir kimsenin bir cep telefonuyla veya fotoğraf makinesiyle kendi fotoğrafını çekmesini ve sosyal medyaya yüklemesini ifade ediyor.