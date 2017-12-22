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Dünya

Rekor katılımla gerçekleşen seçimleri ayrılıkçı Katalanlar kazandı

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Özerk Katalonya Bölgesi’nde yüzde 99

22 Aralık 2017 12:34

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Özerk Katalonya Bölgesi’nde yüzde 99.9 gibi rekor bir katılım oranıyla gerçekleşen 21 Aralık parlamento seçimlerinde, ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont’un partisi ve ayrılıkçı koalisyon seçimin kazananı oldu. 
Tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası Madrid hükümetinin kararı üzerine gerçekleşen bölgesel seçimlerde, seçim kampanyasını sürgünden ve cezaevinden sürdüren bağımsızlık yanlısı partiler az farkla çoğunluğu sağladı. 
Resmi olmayan sonuçlara göre Katalan lider Carles Puigdemont\'un bağımsızlık yanlısı Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma\'nın (CDC) oluşturduğu \'Katalonya İçin Birlikte\' (Junts per Catalunya) koalisyonu ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) Katalonya parlamentosunda 70 koltuk sahibi oldu. Parlamento 135 koltuktan oluşuyor ve çoğunluğun sağlanması için 68 koltuk yeterli görülüyor. 
Katalan lider Carles Puigdemont, konuşmasını seçim kampanyasını yürüttüğü Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de yaptı. Zafer konuşması yapan Puigdemont, \"Katalonya başkanı\" olarak vatandaşları tebrik etti. 
\"Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı; İspanya devleti, Rajoy, müttefikleri kaybetti.\" diyen Puigdemont, \"Bizler, meşru hükümetiz. Hapisteki siyasetçiler derhal serbest bırakılmalı. Katalan siyasetçiler parlamentoya geri dönebilmeli.\" ifadelerini kullandı. 
İspanya devletinin yenildiğini savunan Puigdemont, \"Şiddet, korku, hapis, sürgün ve tehdide rağmen biz kazandık. (İspanya Başbakanı Mariano) Rajoy, İspanya devleti ve Avrupa bunu fark etmeli.\" diye konuştu.

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