Rekor için 39 metrelik şelaleden atladı

Pedro Olivia’nın şelaleden atlayışı 2,95 saniye sürdü ve sporcu atlayış sırasında 112 km hıza ulaştı. Eski rekor 32.9 metreydi.26 yaşındaki kanocu, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Olivia, “Bu benim hayatımın geri kalanında anlatacağım muhteşem bir hikaye oldu. 13 yıldır kayak yapıyorum, sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum“ dedi.Atlayış kısa sürse de öncesinde incelikli bir planlama ve takım çalışması gerekliydi. Takımın lideri Ben Stookesberry arkadaşının macerasını şöyle anlattı: “Atlamadan önce de gerçekleşecek her türlü senaryoya kendini hazırlamıştı. Atlayacağı yeri her açıdan görebilmek için üç saatini nehirde geçirdi. Sonra karanlık ve derin sulara daldı.”Yeni rekortmen Olivia atlayıştan sonra duygularını şöyle ifade etti: “Çok uzun zamandır hızlı ve dik bir şelale arıyordum. Atlayış anında hayat ve su arasına kısacık bir çizgi vardı.Benim için bu bir zafer değildi, sadece nehir, takım ve kendim arasında bir uyum çalışmasıydı. Dünya rekoru kırmanın verdiği haz daha önceki hiç bir deneyimime benzemiyor.”