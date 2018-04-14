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Rekor hazırlığında kaza: 1 ölü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde yapılacak olan rekor denemesi öncesi alanda düzleme çalışması yapan kepçe devrildi

14 Nisan 2018 16:58

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği\'nde yapılacak olan rekor denemesi öncesi alanda düzleme çalışması yapan kepçe devrildi. Kazada, operatör Erdem Kıvrak (29), yaşamını yitirdi.
Milas\'ta geçen yıl ilki düzenlenen Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği\'nin başarıyla sonuçlanması ve Guinness Rekorlar Kitabı\'na girilmesinin ardından festivalin ikincisi için hazırlıklar başladı. Bu yıl Mayıs ayında düzenlenecek 2\'nci Milas Uluslararası Balık Festivali Çocuk Oyunları Şenliği\'nde, Milas- Bodrum Havalimanı\'nı kullanan uçakların görüş alanındaki 8 bin metrekarelik bir alana taşlarla balık figürü oluşturularak rekorun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.
Savran Mahallesi\'nde yer alan arazide iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında, bir kaza meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Erdem Kıvrak, arazide düzleştirme çalışması yaparken, kullandığı kepçenin kontrolünü kaybetti. Kepçe devrilirken, bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kıvrak\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kıvrak\'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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