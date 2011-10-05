Rekor fiyata Ming vazo



T24 - Ming Hanedanlığı dönemine ait kobalt mavisi bir vazo, Hong Kong'da yapılan bir müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.





İsviçreli Zuellig kardeşler tarafından yaklaşık 50 yıl önce toplanan Çin porselenlerinden oluşan "Meiyintang Koleksiyonu", Sotheby's Müzayede Evi'nin Hong Kong'da düzenlediği müzayedede görücüye çıktı.

Müzayede, mavi-beyaz meyve dallarıyla süslü "Meiping" vazo için kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Vazo, müzayedeye telefonla katılan bir kişi tarafından 21.6 milyon dolara satın alındı.

Bu, şimdiye kadar Ming dönemine ait bir porselen için ödenen en yüksek fiyat olarak tarihe geçti.

Bu arada Qing Qianlong dönemine ait bir başka vazo ise 11,6 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede de toplam satış, 72 milyon dolara ulaştı.







