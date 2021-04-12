Rekor bedelle Eyüpspor'a transfer olan ve bu sezon 4 dakika forma giyen Erencan Yardımcı'ya 5 yıllık yeni sözleşme

2. Lig transfer rekorunu kıran 2002 doğumlu Erencan Yardımcı'nın sözleşmesindeki özel madde, Eyupspor'un Kırmızı Grup'ta şampiyon olup 1.Lig'e yükselmesiyle devreye girdi. Bu maddede Eyüpspor'un bir üst lige yükselmesi durumunda Erencan Yardımcı ile 5 yıllık yeni sözleşme yapılacağı yazıyor.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ajansspor'dan Salim Manav'a yaptığı açıklamada "Erencan Yardımcı'ya kulüp olarak ciddi yatırım yatırım yaptık. Erencan Yardımcı'nın sözleşmesi 1.5 yıl ama bizim Erencan ile özel protokolümüz var. Erencan ile 5 yıllık sözleşme uzatacağız" dedi. Kulaksız'ın verdiği bilgiye göre Eyüpspor kadrosunda bulunan oyunculara son model otomobil verilecek. Böylece Erencan Yardımcı 5 yıllık sözleşmenin yanı sıra son model otomobilin de sahibi olacak.

4 dakika forma giydi

33 haftası geride kalan ligde Eyüpspor 79 puan toplayarak ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. İstanbul takımıa en yakın durumda bulunan Kırşehir Belediyespor'un ise 62 puanı buluyor. Kış transfer döneminin son dakikalarında Eyüpspor'a gelen Erencan Yardımcı ise 21 ile 33.haftalar arası kadroda 5 hafta yer aldı ve bunlardan sadece 2'sinde maçın son anlarında oyuna girebildi.

Erencan Yardımcı'nın süre aldığı maçlar ve dakikaları şöyle:

Eyüpspor-Elazığspor - 1 dakika

Karabükspor-Eyüpspor- 3 dakika

Galatasaray'da yetişen Erencan Yardımcı, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.