Rekor bedelle Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı forma şansı bulamadı

Ara transfer döneminde 4.2 milyon TL karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı, henüz yeni takımında forma şansı bulamadı.

Lig rekorunu kıran bu transfer gündemi de bir hayli meşgul etmiş ve konuşulmuştu. İstanbul ekibine imzayı atan 19 yaşındaki oyuncu transferinden itibaren geçen 4 maçlık sürenin yarısını tribünde diğer yarısını da yedek kulübesinde geçirdi.

Sakatlığı ya da hastalığı yok

Takımının şampiyonluk yolunda oynadığı zorlu mücadelelerde önemli alternatiflerinden biri haline de gelen Erencan Yardımcı, tribünde geçirdiği iki maçın ardından ilk kez Bodrumspor karşılaşmasında kadroya girmeyi başardı. Erencan Yardımcı, 0-0 sona eren karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi, bu sezon TFF 2. Lig'de yapılan en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. Ayrıca bu transfer, Eyüpspor tarihinin en pahalı transferi olarak da tarihe geçmişti.

Eyüpspor, genç oyuncunun transferinden bu yana 4 maça çıkarken Erencan Yardımcı bu mücadelelerde henüz süre alamadı. Erencan'ın hastalığı ve sakatlığının olmaması dikkat çekti.

Skorer'in haberine göre; Misli.com 2. Lig' lideri Eyüpspor'da teknik heyetin kazanan kadroyu bozmamak için Erencan'a süre vermediği öğrenildi.

Eyüpspor'un şampiyonluk mücadelesinde önemli alternatifler arasında yer alan genç golcünün önümüzdeki maçlarda süre alması bekleniyor.