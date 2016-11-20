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Eğitim

Rekor başvurunun yapıldığı KPSS tamamlandı

2016'da bugüne kadar yapılan 53 sınava 10 milyon 500 bin kişi girdi

20 Kasım 2016 12:51

3 milyon 498 bin 335 adayın başvurduğu ortaöğretim mezunlarına yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüzbinlerce kişi ter döktü.

Saat 10.00'da başlayan sınav saat 12.00'de sona erdi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ortaöğretim oturumu 176 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 dakika süre verildi.

Adaylar, sınav salonlarına, güvenlik kontrollerinden geçirilerek ve sınava giriş belgeleri ile kimlik kontrolleri yapılarak alındı.

Adayları sınav salonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu.

Adaylara ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakıyla içinde kalem, silgi bulunan kutular dağıtıldı.

Öte yandan, KPSS'ye geç kalan ardaylar, sınava yetişebilmek için koşturdular.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde eşini bekleyen bir kişinin, sınav süresince çocuğuyla ilgilendiği görüldü.

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