Reklamverenler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği için toplanıyor

Reklamlardaki zararlı toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını dönüştürmek amacıyla Birleşmiş Milletler

Kadın Birimi (UN Women) tarafından oluşturulan Unstereotype Alliance, reklam endüstrisinde toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılarındaki son durumu, geleceği ve gençlere erişilmesine ilişkin konuları bu yılki Unstereotype Alliance Küresel Üye Zirvesi 2021’de değerlendiriyor.

Global çapta online olarak 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte panellerden ilham veren konuşmalara, lokal sorunlardan global çözümlere medya ve reklam dünyası analiz edilecek. İki gün boyunca yalnızca dernek üyelerinin katılabileceği programın Türkiye Ulusal Oturumları ücretsiz takip edilebilecek.

Türkiye Ulusal Oturumları, 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek

Reklamverenler Derneği öncülüğünde Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan Unstereotype

Alliance Türkiye 26 Mayıs tarihinde herkese açık iki oturum düzenliyor.

Moderatörlüğünü Öğretim

Görevlisi Fatoş Karahasan’ın yapacağı ‘Algılar ve İçgörüler’ oturumu saat 09:30’da başlayacak.

Davranışların değişiminden yararlanmanın toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmede kritik bir taktik

olarak nasıl kullanılabileceğinin konuşulacağı oturumda; Kantar Ülke Direktörü Hande Beceren,

Bahçeşehir Üniversitesi Yardımcı Doçent Gül Şener, Kantar Medya Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

Erdem Tolon yer alacak.

İlham veren cesaret, bağlılık, odaklanma yoluyla reklam dünyası ve ötesindeki alanlarda cinsiyet

eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık elde etme konularının tartışılacağı ‘Amaç ve Etki: Eşitliği Hızlandırma’

oturumu ise 11:10’da başlayacak.

Nezih Orhon’un moderatörlüğünü yapacağı programa Publicis Grup Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş, Hill+Knowlton Strategies Türkiye Genel Müdürü Pelin Kocaalp, Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan ve Unilever Türkiye Orta Asya ve İran Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz katılacak.