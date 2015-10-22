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Yaşam
Deutsche Welle

Reklamsız video ücretli olacak

Video paylaşım sistemi YouTube, reklamsız video izlemek isteyenler için abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor.

22 Ekim 2015 19:59


Google'a bağlı video paylaşım sitesi YouTube, uzun bir süredir üzerinde çalışılan abonelik sistemini kamuoyuna tanıttı. "YouTube Red" adı verilen sistemin aylık ücretinin 9,99 dolar olması planlanıyor. Böylelikle YouTube'a ücret karşılığı abone olanlar, videonun başındaki reklam görüntülerini izlemek zorunda kalmayacak.

ABD'de yakında yürürlüğe girmesi beklenen abonelik sisteminin, kısa bir süre içinde diğer ülkelerde de hizmete sunulması planlanıyor. YouTube'un blog sayfasından yapılan açıklamada, hazırlıkların sürdüğü, ancak sistemin diğer ülkelerde de devreye girmesi için henüz net bir tarih belirlenmediği ifade edildi.

Google Play Music'le birleşme

Şirket "YouTube Red"i ücret karşılığı sınırsız müzik dinleme servisi olan Google Play Music ile de birleştirmeye hazırlanıyor. Böylece bu hizmetlerden herhangi birine abone olan tüketicilerin, diğerinden de faydalanabilmesi amaçlanıyor.

Abonelik sistemine geçmek istemeyenler ise eskiden olduğu gibi, videoları reklamlarla birlikte izleyebilecek. Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube'un bir milyar dolayında kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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VideoYouTubeRed34;Play MusicRed34;iGoogle Play MusicDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/BK

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