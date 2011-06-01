-REKLAMLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER ARTTI ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Televizyonlarda yeni reklam uygulamasının başladığı Nisan ayında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İletişim Merkezi'ne reklamlarla ilgili yapılan şikayet sayısı yüksek oranda arttı. RTÜK'ün 2011 yılı Nisan ayı bildirimlerinden derlenen bilgilere göre, Üst Kurul'a Nisan ayında toplam 18 bin 193 vatandaş bildirimi geldi. Toplam içinde, Mart ayında yüzde 13 olan reklam kuşaklarıyla ilgili şikayet oranı, Nisanda yüzde 48'e yükseldi. Mart ayında RTÜK'e reklamlarla ilgili gelen toplam bildirim sayısı 652 iken, yeni reklam uygulamasının başladığı Nisan ayında bu rakam yüzde bin 241 gibi yüksek oranlı artışla 8 bin 745 adede ulaştı. Reklamlarla ilgili şikayetlerin yüzde 65'i, bir başka deyişle yaklaşık üçte ikisi bu dönemde gösterime giren ancak daha sonra yayından kaldırılan ''118 33'' reklamıyla ilgili oldu. Reklamdaki karakter ve reklam, ''Çocuk ve Gençlerin Korunması'' ve ''Türk Aile Yapısına ve Ahlaka Aykırılık'' gibi kriterler yönünden şikayete konu oldu. Yeni reklam uygulamasının başladığı Nisan ayında reklam süreleriyle ilgili de 597 adet (yüzde 7) şikayet alındı. Şikayetlerde, reklam kuşakları program türünü 3 bin 246 adet ile (yüzde 18) dramatik diziler, 2 bin 326 ile (yüzde 13) spor haber programları izledi. Mart ayı ile karşılaştırıldığında, Nisanda dramatik dizilerle ilgili bildirimler adet olarak yükselse de vatandaş şikayetleri yoğun olarak reklam kuşaklarına yöneldi. Dramatik dizilerle ilgili Mart ayında 2 bin 194 bildirim gelirken, bu sayı Nisanda 3 bin 246'ya yükseldi. Mart ayında, 715 adet bildirim (yüzde 33) ile en çok şikayet edilen ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisi, Nisanda da 591 adet (yüzde 19) bildirime konu oldu. Bu diziyi 547 adet bildirim (yüzde 17) ile ''Öyle Bir Geçer Zamanki'' ve 415 adet bildirim (yüzde 13) ile ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı diziler takip etti. -DİRENÇ YARIŞMALARI- Direnç yarışmalarıyla ilgili olarak Üst Kurula ulaşan şikayetlerde de Marta kıyasla Nisanda dikkat çekici bir artış görüldü. Mart ayında 427 olan bildirim adedi, Nisanda bin 70 olarak gerçekleşti. Direnç yarışmalarında en çok bildirim, 490 adet (yüzde 47) ile ''Masterchef Türkiye'' programına geldi. Bu programı 307 adet (yüzde 29) ''Frame Türkiye'', 113 adet (yüzde 11) ile ''Survivor'' adlı programlar izledi. Nisan ayında kuşak programları ile ilgili olarak Üst Kurula ulaşan 318 adet bildirimin 56 adedi ''Esra Erol'da Evlen Benimle'', 51 adedi ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' ve 34 adedi ''Zuhal Topal'la İzdivaç'' adlı programlar hakkında oldu. -HABER BÜLTENLERİ HAKKINDAKİ BİLDİRİMLER DÜŞTÜ- Öte yandan Nisan ayında haber bültenleri hakkında gelen bildirimlerde düşüş gözlendi. Mart ayında 296 olan bildirim adedi, Nisan ayında 188 adede düştü. Bildirimlerin yüzde 22'sini ATV haber bülteni hakkında gelen şikayetler oluşturdu. Nisan ayında 2 bin 326 adet bildirime konu olan spor haber programlarından en çok şikayeti, 2 bin 88 adet (yüzde 92) ile ''Telegol'' programı aldı.