Reklamların birincisi AKP oldu

T24 - Hürriyet Kelebek ekinin yazarı Yazar Cengiz Semercioğlu, siyasi partilerin hangi kanalda ne kadar yayınlandığını yazdı. Semercioğlu'na göre AKP, fiyatın daha düşük olduğu yerel ve haber kanallarını tercih ederken, CHP reklam tarifesi yüksek büyük kanallara yönelmiş.

Semercioğlu'nun köşesinde "Hangi parti ne kadar reklam yayınladı" başlığı ile yayımlanan bugünkü (16 Haziran 2011) yazısı şöyle:

Ak Parti’nin “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz” reklamının iyi olduğunu seçimden önce yazmıştım. Bu reklamın hangi kanalda ne kadar yayınlandığı ve siyasi partilerin genel olarak ne kadar reklam yaptığı ortaya çıktı.

D&D Medya Forum’un 1 Mart-11 Haziran arasında yaptığı araştırmaya göre, “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz” en çok TV8’de yayınlanmış; 88 kez...

Sonra sırasıyla; NTV (87 kez), Samanyolu Haber (83 kez), Kanaltürk (82 kez), CNN Türk (81 kez) geliyor.

Yani Ak Parti ağırlıklı olarak bu reklam için haber kanallarını tercih etmiş.

Peki genel olarak partiler seçim süresince ne kadar TV reklamı yapmış? 26 kanalda yayınlanan seçime özel reklamların toplam süresi şöyle:

AKP....463.058 saniye

CHP....266.398 saniye

MHP.....43.799 saniye

BDP......3.024 saniye

Ak Parti, CHP’nin neredeyse iki katına yakın reklam yayınlamış.

Ama bunun gerçek nedeni reklam stratejisi...

Ak Parti, fiyatın daha düşük olduğu yerel ve haber kanallarını tercih ederken, CHP reklam tarifesi yüksek büyük kanallara yönelmiş.

En çok AKP reklamı yayınlanan kanallar:

Gaziantep Olay 76.745sn/343 adet

Olay TV 42.902sn/993 adet

TV8 25.694sn/530 adet

CNN Türk 25.257sn/532 adet

Habertürk 25.055sn/525 adet

Sıralama NTV, Ülke TV, Kanaltürk, Samanyolu Haber, Skytürk olarak devam ediyor.

CHP’ye bakalım.

TV8 28.516sn/837 adet

Skytürk 19.044sn/697 adet

Show TV 17.383sn/660 adet

Kanal D 17.262sn/653 adet

Atv 16.661sn/634 adet

Star TV 16.589sn/633 adet

Sıralama Habertürk, NTV, Kanal 7 ve CNN Türk olarak devam ediyor.

Ak Parti’nin en çok reklam yayınladığı kanallar içinde tek bir büyük kanal yok.

CHP’nin listesinde ise 4 büyük kanal ilk 6 sırada. Sonuçlara bakılırsa, AKP’nin taktiği daha doğru.

Üstelik bu reklam stratejisiyle CHP’nin daha fazla para harcadığına eminim.



