Reklamlarda oynayarak para basan ünlü isimler

T24 - Dizi ve sinema filmlerindeki karakterleriyle öne çıkan pek çok ünlü oyuncu, aynı zamanda reklam zengini oldu. Cem Yılmaz, Beren Saat ve Pınar Altuğ gibi isimler, reklamlarda oynayarak adeta para basıyor.

İDO milyar dolarlık ihaleyi bugün İstanbul'da yapacak

Ünlü isimler rol aldıkları projelerin yanı sıra oynadıkları reklam filmleriyle de dikkat çekiyorlar. Popüler markalar ürünlerinin tanıtımı için yıldızları seçerken, kesenin ağzını da açıyor. Reklam başına 100 bin lira alan oyuncular kadar, yıllık milyon dolarlara imza atanlar da var... İşte, ünlüler âleminin reklam zenginleri:

VARLIKLI TIR ŞOFÖRÜ KENAN İMİRZALIOĞLU: atv’de yayınlanan ‘Ezel dizisinin yıldız oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Pepsi reklamlarıyla ekrana geliyor.

Reklam kampanyası için TIR şoförü olarak kamera karşısına geçen İmirzalıoğlu’nun, Pepsi’yle 350 bin liraya anlaştığı haberleri gündeme gelmişti.

YILDA 7.5 MİLYON DOLAR CEM YILMAZ: Birçok firmanın yüzü olan ünlü komedyen, 2007 yılında Türk Telekom’la el sıkıştı.

O dönem Yılmaz’ın firmadan, bir yılda çekeceği 44 reklam filmi için 2.5 milyon dolar ücret aldığı söylenmişti. Ünlü komedyenin Türk Telekom’la 2008 için 5, 2009 için de 6 milyon dolarlık anlaşma yaptığı gündeme gelmişti. Yılmaz’ın, Türk Telekom’dan, 2010’u kapsayan anlaşma karşılığında 7.5 milyon dolar aldığı söyleniyor.

‘UÇARAK’ KAZANIYOR BEREN SAAT: Beren Saat, bu sezon ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin dışında reklam yıldızı olarak da gündemde. Bir deodorant markasının yüzü olan Saat, ardından da bir cips firmasıyla anlaşma imzaladı.

Deodorant reklamından 500 bin dolar aldığı öğrenilen Saat’in ‘uçtuğu’ reklamdan da 600 bin dolar aldığı konuşuluyor. Saat’in, cips firmasının yeni reklam serisinde de 1 milyon dolar karşılığında oynadığı söyleniyor.

BİR BÖLÜMÜ 100 BİN LİRA NURGÜL YEŞİLÇAY: Ünlü oyuncu, Tivibu reklamlarında oynuyor. Yeşilçay’ın bir süredir ekranda dönen reklam için 100 bin lira aldığı söyleniyor.

Reklamın bir başka versiyonunda da Uğur Yücel yer alıyor. Yücel bu reklam için 200 bin lira almış. Yeşilçay aynı zamanda Filli Boya’nın yeni reklam serisinde de yer alıyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR: Ünlü oyuncu, uzun süre Turkcell reklamlarında oynamıştı. Gökbakar, bu reklamlardan 2.5 milyon dolar kazanmıştı.

DİZİSİ VE FİLMİ YOK AMA ÇOK REVAÇTA :Bu sezon sadece ‘Ezel’de konuk oyunculuk yapan, başka dizi ve filmde yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, yer aldığı reklam projelerinden ise 1 milyon 300 bin dolar kazandı!

THY’DEN 300 BİN DOLAR: Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda THY’nin yüzü olmuş ve Ortadoğu ülkelerinde gösterilecek bir reklam filminde rol almıştı. Bu reklam filmi için 300 bin dolar kazandığı öne sürülen Tatlıtuğ, ardından Mavi Jeans ile anlaştı.

Ünlü oyuncunun 250 bin dolara Mavi Jeans’in yüzü olduğu konuşuldu. Yakışıklı oyuncu son olarak da Yedigün firmasıyla 750 bin dolara anlaştı. Son günlerden kilo verdiği gözlenen Tatlıtuğ’a yeni reklam filminde dört kız hayranı da eşlik edecek.

PINAR ALTUĞ: ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin ‘Meltem’i Pınar Altuğ, “Biz titiz hanımlar...” sloganıyla yer aldığı Persil reklamından yıllık 500 bin lira alıyor.

