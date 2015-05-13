T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Reklamını 'Doktorum' Kolonkaya'nın yaptığı zayıflama ürünü yasaklandı!

Tüketiciler, 'Fat-Block Yağ Tutucu' adlı ürünün işe yaramadığını ve yan etki yaptığını belirterek ürüne şikayet yağdırdı

13 Mayıs 2015 17:07

Sağlık Bakanlığı, İfarma İlaç Pazarlama şirketine ait ve doktor Aytuğ Kolonkaya’nın da reklamını yaptığı "Fat-Block Yağ Tutucu" ürün için toplatılması için valiliklere, eczacılara ve ecza depolarına, hastanelere yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı’nın yasaklamasına rağmen ilaç için Tarım Bakanlığı’ndan farklı isimlerle izin alındığı ve internet üzerinden satışına devam edildiği öğrenildi. 

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, aldıkları ürünler işe yaramadığı ya da yan etkiler gibi çeşitli nedenlerle üründen memnun kalmayan tüketiciler, ürüne internetten şikayet yağdırdı.

 

ETİKETLER

yağ tutucuürünsağlık bakanlığıtoplatılsındediinternettüketicişikayetetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24