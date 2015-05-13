Reklamını 'Doktorum' Kolonkaya'nın yaptığı zayıflama ürünü yasaklandı!

Sağlık Bakanlığı, İfarma İlaç Pazarlama şirketine ait ve doktor Aytuğ Kolonkaya’nın da reklamını yaptığı "Fat-Block Yağ Tutucu" ürün için toplatılması için valiliklere, eczacılara ve ecza depolarına, hastanelere yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı’nın yasaklamasına rağmen ilaç için Tarım Bakanlığı’ndan farklı isimlerle izin alındığı ve internet üzerinden satışına devam edildiği öğrenildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, aldıkları ürünler işe yaramadığı ya da yan etkiler gibi çeşitli nedenlerle üründen memnun kalmayan tüketiciler, ürüne internetten şikayet yağdırdı.