T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reklamda incir yiyerek NASA'nın matematik sorusunu çözdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDINLI yönetmen Kerem Sarı'nın, ilin önemli ürünlerinden incirin tanıtımı için çektiği ve anne- babası ile beraber rol aldığı ikinci reklam filmi sosyal medyada ilgi çekti

21 Şubat 2018 12:59

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDINLI yönetmen Kerem Sarı\'nın, ilin önemli ürünlerinden incirin tanıtımı için çektiği ve anne- babası ile beraber rol aldığı ikinci reklam filmi sosyal medyada ilgi çekti. Reklamda, incir yiyerek, NASA\'nın matematik sorusunu çözen gencin \'uzaya turistlik gezi\'ye katılması anlatıldı. 
Aydın\'ın önemli gelir kaynaklarından incir için kentte ikinci reklam filmi çekildi. Aydınlı yönetmen Kerem Sarı, babası Hüseyin ile annesi Emel Sarı\'nın rol aldığı filmi yönetirken, kendisi de filmde oynadı. Reklam filminde, NASA tarafından sorulan matematik sorusunun çözebileceğini düşünen gencin, arkadaşları ile bıyık kesme iddiasıyla başlayan ve güldüren macerası anlatılıyor. Soruyu, aldığı yardımlara rağmen çözemeyen genç, amacına, annesinin ikram ettiği incirle ulaşıyor. Soruyu çözen genç, NASA\'nın vadettiği \'uzaya turistlik gezi\'ye katılıyor. NASA\'nın uzay mekiğiyle uzaya giden genç, arkadaşlarını telefonla arayıp, uzay mekiğinden de selektör yapıyor. Reklam filmi, izleyenleri güldürürken, sosyal medyada da paylaşıldı.
\'ZEYTİN DALI\'NA İNCİR DALI UZATTIK\'
Yönetmen Kerem Sarı, reklam filminde ailesiyle birlikte oynadığına değinerek, \"Malum Afrin\'e bir \'Zeytin Dalı\' uzatıldı. Biz de \'bir incir dalı uzatalım\' dedik. Milletimizin morale de ihtiyacı var. Biz moral ekibindeyiz. Çekimleri ailecek yaptık. Babam ve annem de oynadı. Kuzenim, çekimleri; Vehbican Uyaroğlu da müziklerini yaptı. Kendi aramızda güzel bir şey yaşamış olduk. Çekimler 2 gün sürdü. 2 haftada görsel efektler yapıldı. Daha sonra ise İstanbul\'a müzik işleri için yolladık. Sonra da yayınladık. İnşallah, incir için memleket için hayırlı olur\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAAYDINLIKerem SarıReklamdaNASAAydınlıHüseyinEmel SarıSoruyuReklamDALIDALI UZATTIK Kerem SarıAfrinDalıBizMilletimizinBabamKuzenimUyaroğluKendiDahaSonraFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24