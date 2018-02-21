Reklamda incir yiyerek NASA'nın matematik sorusunu çözdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDINLI yönetmen Kerem Sarı\'nın, ilin önemli ürünlerinden incirin tanıtımı için çektiği ve anne- babası ile beraber rol aldığı ikinci reklam filmi sosyal medyada ilgi çekti. Reklamda, incir yiyerek, NASA\'nın matematik sorusunu çözen gencin \'uzaya turistlik gezi\'ye katılması anlatıldı.

Aydın\'ın önemli gelir kaynaklarından incir için kentte ikinci reklam filmi çekildi. Aydınlı yönetmen Kerem Sarı, babası Hüseyin ile annesi Emel Sarı\'nın rol aldığı filmi yönetirken, kendisi de filmde oynadı. Reklam filminde, NASA tarafından sorulan matematik sorusunun çözebileceğini düşünen gencin, arkadaşları ile bıyık kesme iddiasıyla başlayan ve güldüren macerası anlatılıyor. Soruyu, aldığı yardımlara rağmen çözemeyen genç, amacına, annesinin ikram ettiği incirle ulaşıyor. Soruyu çözen genç, NASA\'nın vadettiği \'uzaya turistlik gezi\'ye katılıyor. NASA\'nın uzay mekiğiyle uzaya giden genç, arkadaşlarını telefonla arayıp, uzay mekiğinden de selektör yapıyor. Reklam filmi, izleyenleri güldürürken, sosyal medyada da paylaşıldı.

\'ZEYTİN DALI\'NA İNCİR DALI UZATTIK\'

Yönetmen Kerem Sarı, reklam filminde ailesiyle birlikte oynadığına değinerek, \"Malum Afrin\'e bir \'Zeytin Dalı\' uzatıldı. Biz de \'bir incir dalı uzatalım\' dedik. Milletimizin morale de ihtiyacı var. Biz moral ekibindeyiz. Çekimleri ailecek yaptık. Babam ve annem de oynadı. Kuzenim, çekimleri; Vehbican Uyaroğlu da müziklerini yaptı. Kendi aramızda güzel bir şey yaşamış olduk. Çekimler 2 gün sürdü. 2 haftada görsel efektler yapıldı. Daha sonra ise İstanbul\'a müzik işleri için yolladık. Sonra da yayınladık. İnşallah, incir için memleket için hayırlı olur\" dedi.



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